Dit is er te zien tijdens State of Fashion Biënnale in Arnhem

ARNHEM – Arnhem staat vanaf donderdag 14 mei opnieuw in het teken van mode, kunst en maatschappelijke vragen tijdens de nieuwste editie van State of Fashion Biënnale 2026. Deze werd gister feestelijk geopend door Koningin Máxima. De internationale modebiënnale vindt plaats op verschillende locaties in de stad, met de Eusebiuskerk als hoofdlocatie.

De biënnale draait dit jaar om het thema Available to Promise. Vrij vertaald gaat dat over de vraag welke beloftes modebedrijven, ontwerpers en consumenten vandaag de dag eigenlijk nog kunnen maken. Wat schuilt er achter het systeem van de mode-industrie? En kunnen kledingmerken werkelijk duurzaam zijn? Verschillende tentoonstellingen proberen die grote vragen tastbaar te maken.

Het volledige programma van State of Fashion bestaat uit tientallen onderdelen verspreid door de stad. De Arnhemsche Courant licht drie locaties uit waar bezoekers vanaf vandaag terechtkunnen.

De Eusebiuskerk als hoofdlocatie van de biënnale

In de Eusebiuskerk komt het centrale verhaal van de biënnale samen. Hier onderzoeken internationale ontwerpers, kunstenaars en organisaties hoe de modewereld vandaag werkt en welke systemen daarachter schuilgaan.

De tentoonstelling is opgebouwd rond vijf pijlers: Develop, Distribute, Hype, Experience en Transform. Daarmee kijken de makers niet alleen naar kleding zelf, maar vooral naar alles daaromheen.

Wie door de kerk loopt, merkt al snel dat dit geen traditionele modetentoonstelling is met alleen paspoppen en jurken. Veel projecten vertellen juist verhalen over arbeid, grondstoffen, transport en wereldwijde ongelijkheid.

Levi’s, landbouw en de verborgen achterkant van katoen

Onder het thema Distribute is onder meer het project van Levi’s en Sky High Farm Goods te zien. Op het eerste gezicht lijkt het om gewone werkkleding van denim te gaan: jassen, tuinbroeken en shirts. Maar achter die kleding zit een groter verhaal.

Het project draait om zogenoemde transitional cotton. Dat is katoen van boeren die overstappen van reguliere naar biologische landbouw. Tijdens die overgangsperiode lopen boeren vaak inkomsten mis, omdat hun katoen nog niet volledig biologisch gecertificeerd is.

Door juist deze katoen in te kopen proberen de initiatiefnemers die overgang financieel haalbaarder te maken. Daarmee laat de tentoonstelling zien dat mode ook draait om landbouw, economie en wereldhandel.

Een jurk gemaakt van afgedankte kleding uit het Westen

Een ander opvallend onderdeel in de kerk bevindt zich onder de pijler Transform. Daar staat een groot project rond de Kantamanto-markt in Ghana centraal. Dat is een van de grootste tweedehandskledingmarkten ter wereld.

Veel kleding die in Europa en Noord-Amerika wordt afgedankt, belandt uiteindelijk daar. Wat hier in kledingcontainers verdwijnt, krijgt daar vaak een tweede leven, maar veroorzaakt tegelijkertijd enorme afvalproblemen.

Voor het project werkte ONsite samen met lokale initiatieven zoals The Revival en Artlife Matters. Jongeren en vrouwen in Ghana maken van afgedankte kleding nieuwe producten via upcycling en hergebruik.

Een van de meest opvallende werken is een lange jurk die volledig bestaat uit kleding van door consumenten gedoneerde textiel afkomstig van de Kantamanto-markt. Het kunstwerk laat letterlijk zien hoeveel textiel wereldwijd blijft circuleren nadat consumenten denken dat kleding “weg” is.

Tentoonstelling door jongeren in Rozet

Ook in Rozet zijn verschillende onderdelen van de biënnale te vinden. Daar ligt de nadruk meer op persoonlijke verhalen, creativiteit en vakmanschap.

Interlaced Narrative: verhalen verweven in kleding

Een van de projecten is Interlaced Narrative. Gedurende een half jaar kregen jongeren de kans om zich creatief te ontwikkelen en nieuwe ambachtelijke technieken te leren.

Dat proces resulteerde in handgemaakte kledingstukken en accessoires waarin verschillende vormen van handwerk samenkomen. Maar het project draait niet alleen om mode. De persoonlijke verhalen van de deelnemers spelen minstens zo’n grote rol.

Via fotografie en video worden ook de ervaringen van de jongeren zichtbaar gemaakt. Daardoor voelt de tentoonstelling minder als een klassieke modeshow en meer als een inkijkje in een creatief traject waarin identiteit en persoonlijke ontwikkeling centraal staan.

25 jaar Spijkers en Spijkers op de trappen van Rozet

Op de trappen van Rozet is daarnaast een overzichtstentoonstelling te zien van 25 jaar Spijkers en Spijkers.

De Arnhemse modezussen Truus en Riet Spijkers behoren al jaren tot de bekendere namen binnen de Nederlandse modewereld. Hun ontwerpen bewegen zich tussen mode en beeldende kunst.

Op paspoppen staan verschillende collecties uit de afgelopen 25 jaar opgesteld. Opvallend daarbij is dat de kleding niet chronologisch is gepresenteerd. Daarmee willen de makers laten zien dat veel ontwerpen ondanks de jaren nog steeds actueel ogen.

De tentoonstelling is daardoor ook toegankelijk voor bezoekers die minder met mode bezig zijn: het gaat niet alleen over trends, maar juist over vorm, kleur en hoe kleding een bepaalde uitstraling of houding kan geven.

Persoonlijke geschiedenis en kolonialisme in Museum Arnhem

In Museum Arnhem is tijdens State of Fashion werk te zien van de Canadese kunstenaar Caroline Monnet.

Monnet heeft een Anishinaabe-Franse achtergrond en verwerkt in haar werk vaak persoonlijke geschiedenis, inheemse identiteit en de gevolgen van kolonialisme.

Het kunstwerk Threads to Remember ontstond tijdens een residentie in Nijmegen en is nu onderdeel van de biënnale. Daarin komen verschillende culturele verhalen samen. Deze is nu te zien in Museum Arnhem.

Waar sommige onderdelen van State of Fashion sterk draaien om mode-industrie en duurzaamheid, ligt de nadruk hier juist meer op identiteit, herinnering en culturele geschiedenis.

Veel meer te zien door de hele stad

De drie locaties vormen slechts een deel van het totale programma. Tijdens State of Fashion zijn verspreid door Arnhem ook lezingen, workshops, performances, filmvertoningen en kleinere initiatieven te bezoeken.

Daardoor is de biënnale niet alleen bedoeld voor mensen uit de modewereld, maar juist ook voor Arnhemmers die nieuwsgierig zijn naar de verhalen achter kleding, consumptie en creativiteit.

Sommige tentoonstellingen vragen tijd en aandacht. Andere onderdelen zijn juist laagdrempelig en visueel toegankelijk. Maar vrijwel overal draait het uiteindelijk om dezelfde vraag: hoe ziet de toekomst van mode eruit en welke rol spelen wij daar zelf in?

De State of Fashion Biënnale is t/m 28 juni te bezoeken.