State of Fashion Biënnale 2026 start op Hemelvaartsdag

Maar de dag vóór Hemelvaart, woensdag 13 mei, opent Koningin Máxima het evenement. Wat zal ze aan hebben?!

Vanaf donderdag 14 mei tot en met zondag 28 juni is het evenement toegankelijk voor publiek. Een modefestival van maar liefst zes en halve week. Genoeg gelegenheid dus om het evenement te bezoeken. Online en offline; gratis en met betaalde tickets.

Overigens zijn de schijnwerpers niet alleen gericht op kleding, maar vooral ook op de infrastructuur achter de kleding. Wat, hoe en wie vormen de wereldwijde mode-industrie?! En, hoe kunnen mode en textiel bijdragen aan een betere wereld?!

In Rozet Bibliotheek zijn de voorbereidingen in volle gang. Op de welbekende houten trap staan een hele reeks paspoppen met prachtige outfits. Overige tentoonstellingslocaties zijn de Eusebiuskerk, gemeente Arnhem-paviljoen, OndernemersLab Arnhem, Focus Filmtheater en nog meer locaties in het centrum van Arnhem. State of Fashion werkt nauw samen met lokale, nationale en internationale partners.

Wat is er te zien?! Teveel om hier op te noemen. Het gehele programma staat op stateoffashion.org/nl/biennale-2026/programma. Om alvast een indruk te geven: Diverse modefilms in Focus Filmtheater, Toile-deLuxe ontwerpopdracht van ArtEZ, maakateliers van Bureau Ruimtekoers, mode van Spijkers en Spijkers, dansvoorstelling De Ontmoeting van Introdans in Theater aan de Rijn en een etalageroute in het Modekwartier.