Koningin Máxima opent State of Fashion Biënnale 2026 in Arnhem

ARNHEM – Koningin Máxima heeft woensdagmiddag de State of Fashion Biënnale 2026 officieel geopend in Arnhem. De opening vond plaats in aanwezigheid van onder meer burgemeester Ahmed Marcouch, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rianne Letschert, en tientallen nationale en internationale gasten uit de mode- en cultuurwereld.

De biënnale staat dit jaar in het teken van het thema “Available to Promise; Hidden Systems, Shared Futures”. Daarmee richt de organisatie zich op de vaak onzichtbare systemen achter de mondiale mode-industrie en de vraag hoe mode en textiel kunnen bijdragen aan maatschappelijke verandering. Er wordt niet alleen naar kleding gekeken, maar juist naar de faciliterende structuren van de mode industrie: van productie-ketens en platformen tot arbeidsnetwerken, handelsroutes en ecosystemen.

Tijdens de officiële openingsceremonie in het Arnhemse stadhuis werden toespraken gehouden door burgemeester Marcouch, directeur Iris Ruisch, het curatorenteam en minister Letschert. Vervolgens verrichtte Koningin Máxima de officiële opening van de biënnale.

Na de ceremonie bezocht Máxima samen met Letschert en de curatoren de hoofdexpositie in de Eusebiuskerk. Onderweg werden verschillende onderdelen van het culturele programma gepresenteerd, waarna zij een rondleiding kreeg door de tentoonstelling in de Eusebiuskerk.

Tentoonstelling Eusebiuskerk. Onderdeel van een communitygedreven mode- initiatief in Ghana dat textielafval aanpakt via upcycling, educatie en werkgelegenheid. Foto: Arnhemsche Courant

De internationale mode- en textielmanifestatie vindt van 14 mei tot en met 28 juni plaats op meerdere locaties in Arnhem, waaronder in de Eusebiuskerk, Rozet en Museum Arnhem. Volgens de organisatie wil State of Fashion een podium bieden aan alternatieven voor het huidige modesysteem en onderzoeken hoe de sector duurzamer en socialer kan worden ingericht.

25-jarig jubileum van Spijkers en Spijkers in de Rozet. Foto: Arnhemsche Courant

Máxima was eerder als prinses te gast bij de Arnhem Mode Biënnale, toen zij in 2009 de derde editie opende. Destijds droeg zij het beroemde jasje van postzakken, een ontwerp van Jan Taminiau.