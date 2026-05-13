Tweede Kamer wil dat rapper Ye wordt geweerd uit Nederland vanwege gepland optreden in Arnhem

ARNHEM – Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, niet naar Nederland mag komen voor zijn geplande optreden in Arnhem. De Kamer stemde dinsdag in met een motie waarin het kabinet wordt opgeroepen om alle juridische mogelijkheden te onderzoeken om hem de toegang te weigeren.

De discussie draait om een aangekondigd concert van Ye in het Arnhemse GelreDome. In de motie spreken Kamerleden hun zorgen uit over antisemitische uitspraken en uitingen van de artiest in de afgelopen jaren. Volgens de indieners staat het optreden op gespannen voet met de bestrijding van antisemitisme en discriminatie.

De motie werd ingediend door ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker en VVD-Kamerlid Ulysse Ellian. In de tekst verwijzen zij naar eerdere controverses rond Ye en stellen zij dat meerdere Europese landen al kritisch hebben gekeken naar optredens van de artiest.

De Kamer vraagt het kabinet onder meer om te onderzoeken of toegang tot Nederland kan worden geweigerd op basis van openbare orde of nationale veiligheid. Ook wordt de regering verzocht om in gesprek te gaan met betrokken partijen over het aangekondigde optreden in Arnhem.

Een definitief besluit over het concert of een mogelijke weigering van toegang is vooralsnog niet genomen. Het kabinet moet eerst beoordelen welke juridische ruimte daarvoor bestaat. Binnen Nederland gelden strikte regels voor het weigeren van toegang aan personen uit de Verenigde Staten, mede vanwege internationale verdragen en Europese regelgeving.