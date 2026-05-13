VVD’er Alwin van Engelenburg vertrekt kort na benoeming als vicevoorzitter uit Arnhemse raad

ARNHEM – Alwin van Engelenburg vertrekt uit de Arnhemse gemeenteraad. Het VVD-fractielid is voorgedragen als wethouder in de gemeente Rheden. Daarmee komt waarschijnlijk al snel een einde aan zijn rol als vicevoorzitter van de Arnhemse gemeenteraad, een functie waarvoor hij pas vorige week werd gekozen.

Opvallend is dat Van Engelenburg vorige week nog een vurig pleidooi hield om vicevoorzitter van de Arnhemse gemeenteraad te worden. Tijdens de raadsvergadering sprak hij uitgebreid over het belang van de rol en zijn motivatie om de functie op zich te nemen. Uiteindelijk kreeg hij bij de stemming ruime steun vanuit de raad met 25 stemmen. Daarnaast werd hij voorzitter van de agendacommissie en de commissie werkgeverschap griffie.

Nog geen week later wordt hij nu voorgedragen als wethouder in Rheden.

De voordracht werd dinsdag bekendgemaakt door VVD Arnhem. De partij noemt het wethouderschap een bijzondere kans voor Van Engelenburg en wenst hem “veel succes en wijsheid” toe in zijn nieuwe functie.

De komende periode neemt Van Engelenburg afscheid van de Arnhemse raad en zijn fractie. In een reactie bedankt hij de mensen met wie hij de afgelopen jaren heeft samengewerkt.

“Ik wil alle mensen in Arnhem waar ik mee heb samengewerkt ontzettend bedanken voor de fijne samenwerking. Ik vond het een eer om ruim vier jaar raadslid te mogen zijn in onze mooie stad. De kans om in Rheden, de gemeente waar ik ben geboren en getogen, wethouder te worden grijp ik echter met beide handen aan”, aldus Van Engelenburg.