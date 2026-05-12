Nieuwe verkoopfase Cobercokwartier gestart, maar kritiek op gewijzigd parkeerbeleid

ARNHEM – De verkoop van 30 luxe woningen in woongebouw De Expeditie in het Arnhemse Cobercokwartier is officieel gestart. Het appartementencomplex vormt de nieuwste fase van de nieuwe stadswijk die verrijst op het voormalige Coberco-terrein langs de Rijn. In totaal worden rond de oude melkfabriek de komende jaren ongeveer 300 woningen gebouwd. Vorig jaar startte al de bouw van De Melkontvangst, waarvan inmiddels de eerste verdiepingen boven het Arnhemse maaiveld uitsteken. Tegelijkertijd klinkt onder sommige kopers kritiek op het gewijzigde parkeerbeleid binnen het project.

Geen eigen parkeerplaatsen

De zogeheten Vulhal in de voormalige melkfabriek wordt de centrale mobiliteitshub waar bewoners van de appartementen straks moeten parkeren. Het uitgangspunt van het project is dat bewoners geen eigen parkeerplaats krijgen, maar gebruikmaken van een gedeeld parkeersysteem met zogeheten zwerfplekken.

Die keuze sluit aan bij het beleid van de gemeente Arnhem om autogebruik in de binnenstad zoveel mogelijk terug te dringen. De gemeente zet steeds nadrukkelijker in op autoluwe woonwijken, gedeelde mobiliteit en reizen met openbaar vervoer of fiets. Minder ruimte voor auto’s past volgens de ontwikkelaars en gemeente beter bij wonen in en rond de binnenstad.

De koers van de gemeente werd eerder ook zichtbaar gemaakt in plannen rond de Arnhemse binnenstad en het Duurzaam Mobiliteitsplan. Daarin zet Arnhem nadrukkelijk in op centrale parkeerhubs, gedeelde mobiliteit en het loslaten van traditionele vaste parkeerplaatsen bij nieuwe woningen in en rond de binnenstad.

Volgens de gemeente worden bewoners van Cobercokwartier en het toekomstige Havenmeesterkwartier er daarom vooraf op gewezen dat zij geen recht krijgen op een parkeervergunning in de openbare ruimte. Bij oplevering van de woningen wordt in het gebied betaald parkeren ingevoerd. Bewoners moeten hun auto parkeren in gebouwde parkeervoorzieningen binnen het project zelf.

De parkeerhub krijgt ongeveer 300 parkeerplaatsen, terwijl binnen het gebied ook circa 300 woningen worden gebouwd. Niet iedere bewoner zal gebruikmaken van de hub, maar de garage wordt daarnaast ook gebruikt voor bezoekers en andere parkeerders uit de binnenstad.

Nieuwe regeling voor penthouses

Projectontwikkelaar BPD besloot onlangs toch een aantal vaste parkeerplaatsen toe te wijzen aan penthouses binnen het project. Volgens BPD gebeurde dat nadat uit gesprekken met geïnteresseerden bleek dat de duurdere appartementen moeilijker verkoopbaar waren zonder een aangewezen parkeerplek.

Onder kopers leidt de wijziging tot kritiek. Zij wijzen erop dat het oorspronkelijke systeem juist gebaseerd was op een gedeelde parkeerpool zonder vaste plaatsen. Een parkeergarage als deze werkt doorgaans op basis van spreiding in gebruik en een percentage beschikbare plekken. Door parkeerplaatsen vast toe te wijzen, neemt de vrije capaciteit voor andere bewoners af.

Volgens BPD gaat het formeel niet om privé-eigendom, maar om vaste aangewezen plekken gekoppeld aan een parkeerabonnement. De gemeente Arnhem benadrukt echter aan de Arnhemsche Courant dat binnen de toetsing van parkeerplannen geen specifieke parkeerplekken aan adressen worden toegewezen. Bewoners moeten volgens het uitgangspunt van het systeem zelf ergens in de garage een plek zoeken. Wanneer een ontwikkelaar plannen wijzigt, bijvoorbeeld door alsnog parkeerplaatsen toe te wijzen, moet volgens de gemeente wel opnieuw worden aangetoond dat nog steeds aan de parkeernormen wordt voldaan.

Opvallend is bovendien dat het nieuwe verkoopargument vooralsnog beperkt effect lijkt te hebben. Een penthouse van ruim 1,7 miljoen euro staat momenteel nog steeds te koop. De andere waren al voor de wijziging verkocht.

Op bezoek alleen betaald parkeren

Ook bezoekers van bewoners parkeren straks uitsluitend betaald. Anders dan in veel andere delen van de Arnhemse binnenstad lijkt binnen Cobercokwartier geen traditionele bezoekersregeling beschikbaar te komen waarbij bewoners bezoekers kosteloos of tegen gereduceerd tarief kunnen laten parkeren.

De mobiliteitshub moet daarmee niet alleen bewoners bedienen, maar ook bezoekers en andere parkeerders uit de binnenstad. Daarmee rijst ook de vraag of het systeem op drukke momenten voldoende capaciteit overhoudt nu een deel van de plekken niet langer vrij beschikbaar is.

Desalniettemin start de verkoop van 30 luxe woningen met uitzicht over de Rijn en de Arnhemse binnenstad. Het Cobercokwartier geldt als één van de eerste grote voorbeelden in Arnhem van stedelijk wonen zonder eigen parkeerplaats direct bij de woning.

De Arnhemsche Courant heeft BPD aanvullende vragen gesteld over het gewijzigde parkeerbeleid en de gevolgen voor bewoners en bezoekers. Een inhoudelijke reactie bleef voor publicatie van dit artikel uit.