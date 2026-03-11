René Kraaijenbrink sluit raadscarrière af met steun aan Buitenspeeldag Elderveld

ARNHEM – Al meer dan tien jaar is de Buitenspeeldag in Elderveld een traditie in de wijk. Wat begon als een initiatief van één betrokken bewoonster, groeide uit tot een evenement waar jaarlijks ruim 500 kinderen op afkomen. Om dit bijzondere initiatief te ondersteunen heeft raadslid René Kraaijenbrink namens Arnhem Centraal een gift van €1.000 overhandigd aan initiatiefnemer Brenda.

De gift is bedoeld om de Buitenspeeldag ook de komende jaren mogelijk te maken. Voor René is dit een bijzonder moment. Na 8,5 jaar in de Arnhemse gemeenteraad neemt hij binnenkort afscheid. Met deze steun aan een lokaal bewonersinitiatief sluit hij zijn raadswerk symbolisch af.

De Buitenspeeldag staat ieder jaar in het teken van samen spelen, ontmoeten en bewegen. Met springkussens, stormbanen, pannenkoeken, ijsjes en tal van activiteiten zorgen vrijwilligers en lokale organisaties voor een dag waarop kinderen gewoon kind kunnen zijn. Tegelijkertijd is het ieder jaar opnieuw een uitdaging om de financiering rond te krijgen. Brenda is telkens afhankelijk van giften en sponsoring om het evenement mogelijk te maken.

Initiatieven als deze laten zien hoeveel kracht er in een wijk zit en hoe belangrijk het is dat betrokken inwoners serieus worden genomen en waar mogelijk worden ondersteund.

René Kraaijenbrink:

“Dit is waar lokale politiek om draait. Niet alleen praten in het stadhuis, maar ook zien wat er in een wijk gebeurt en dat ondersteunen. Brenda laat al jaren zien wat één betrokken inwoner kan betekenen voor honderden kinderen. Dat verdient waardering én steun. Ik ben trots dat ik mijn raadswerk zo mag afsluiten.”

Arnhem Centraal zegt zich te blijven inzetten voor sterke wijken waar ruimte is voor ontmoeting, beweging en initiatieven van bewoners zelf. De bijdrage aan de Buitenspeeldag onderstreept volgens de partij het blijvende geloof in de kracht van de Arnhemmer.