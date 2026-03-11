Rob Jetten domineert D66-posters in Arnhemse bushokjes

ARNHEM – Wie zich de afgelopen dagen door Arnhem verplaatst, kan er nauwelijks omheen: in veel bushokjes en abri’s hangt niet de lokale D66-lijsttrekker, maar minister-president Rob Jetten. Op campagneposters door de stad kijkt vooral de landelijke partijleider de voorbijgangers aan. Dat is opvallend. Gemeenteraadsverkiezingen draaien traditioneel om lokale kandidaten en lokale onderwerpen. In Arnhem is de lijsttrekker van D66 Joris Brandts, maar op veel campagneposters in de stad speelt hij geen zichtbare rol.

Landelijke leider centraal

De keuze voor Jetten valt extra op omdat hij niet alleen een bekende landelijke politicus is, maar sinds kort ook minister-president van Nederland. Dat een regeringsleider zo prominent het gezicht vormt van een gemeentelijke campagne is uitzonderlijk. Het lijkt erop dat D66 in Arnhem sterk inzet op de herkenbaarheid van Jetten. In de nationale politiek is hij uitgegroeid tot een van de bekendste gezichten van de partij. Daarmee is hij in zekere zin een politiek merk geworden waar D66 graag gebruik van maakt in campagnes.

Lokale politiek altijd belangrijk voor D66

Tegelijkertijd benadrukt D66 traditioneel juist het belang van lokale democratie. De partij pleit al jarenlang voor bestuurlijke vernieuwing, waaronder de gekozen burgemeester. Daarmee wil D66 de lokale politiek zichtbaarder en democratischer maken voor inwoners. Juist daarom roept de campagne vragen op. Als lokale democratie zo centraal staat, waarom wordt in de campagne dan niet vooral de lokale lijsttrekker Joris Brandts naar voren geschoven?

Foto: © Arnhemsche Courant

Ook andere partijen maken in Arnhem gebruik van landelijke gezichten in hun campagne. Zo kiest Forum voor Democratie voor posters met Lidewij de Vos, de landelijke lijsttrekker van de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het verschil met D66 is echter zichtbaar in het straatbeeld. Waar Forum voor Democratie consequent kiest voor posters met hun landelijke lijsttrekker, wisselt D66 af. Naast posters met minister-president Rob Jetten hangen er ook varianten zonder foto, met alleen een slogan en het partijlogo.

Toch springt één gezicht er in Arnhem duidelijk uit. Wie langs de bushokjes in de stad loopt, ziet vooral de minister-president.