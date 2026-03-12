Zeldzaam Mooi markt keert terug naar Sonsbeekpark

ARNHEM – Het Sonsbeekpark vormt op zondag 29 maart opnieuw het decor voor een editie van de Zeldzaam Mooi Markt. Tijdens dit evenement presenteren lokale en regionale kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers hun werk aan het publiek. Bezoekers kunnen tussen 11.00 en 18.00 uur langs kramen met handgemaakte producten, bijzondere ontwerpen en ambachtelijke lekkernijen wandelen. De toegang is gratis.

Creatieve makers centraal

De Zeldzaam Mooi Markt richt zich op makers die hun producten zelf ontwerpen en vervaardigen. Het aanbod varieert van kunst en design tot sieraden, illustraties en andere creatieve producten. Kenmerkend is dat alles handgemaakt is of in kleine oplages wordt geproduceerd, vaak lokaal of regionaal. Daarmee wil de organisatie een alternatief bieden voor massaproductie en ruimte geven aan vakmanschap en originele ideeën.

Het platform Zeldzaam Mooi brengt makers uit Nederland en omringende landen samen en organiseert door het jaar heen verschillende markten en evenementen. Bezoekers krijgen daarbij de kans om de makers persoonlijk te ontmoeten en meer te horen over hun werk en het creatieve proces achter de producten.

Entertainment

Naast kunst en design is er ook aandacht voor sfeer en entertainment. Tijdens de markt klinkt live muziek op verschillende momenten van de dag. Voor kinderen en gezinnen verzorgt bellenblaaskunstenaar Frans van de Kamp demonstraties met grote zeepbellen, een terugkerend onderdeel van het evenement dat volgens de organisatie voor verwondering bij jong en oud zorgt.

Zelf deelnemen

Makers die willen deelnemen aan de editie van 29 maart kunnen zich nog aanmelden via het inschrijfformulier op de website van de organisatie: https://www.zeldzaammooi.com/deelnemen. Inschrijven is mogelijk tot en met donderdag 26 maart om 12.00 uur.

De voorjaarsmarkt op 29 maart is niet de enige editie in Arnhem dit voorjaar. Vlak voor Koningsdag staat er nog een tweede Zeldzaam Mooi Markt gepland in het Sonsbeekpark. Die vindt plaats op zondag 26 april. Ook voor deze editie kunnen creatieve makers zich via de website aanmelden om deel te nemen.