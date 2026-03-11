Nieuwe directeur-bestuurder voor Rozet: Anat Harel start op 1 mei

ARNHEM – Rozet krijgt een nieuwe directeur-bestuurder. Met ingang van 1 mei 2026 treedt Anat Harel aan als directeur van het Arnhemse cultuur- en kenniscentrum. Zij volgt interim-bestuurder Marcel Hielkema op, die de functie sinds juli 2025 tijdelijk vervulde.

Ervaring in bibliotheken en culturele sector

Harel brengt brede ervaring mee uit de culturele en museale sector. De afgelopen jaren werkte zij als manager Programmering, Collectie en Partners bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam. In die rol was zij verantwoordelijk voor het culturele en educatieve aanbod in de 29 vestigingen van de bibliotheek.

Eerder werkte Harel onder meer als kwartiermaker van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee. Daarnaast deed zij bij het Joods Cultureel Kwartier ervaring op met projecten die verschillende gemeenschappen samenbrengen.

Volgens de Raad van Toezicht beschikt zij over zowel inhoudelijke als bestuurlijke ervaring om Rozet verder te ontwikkelen.

Focus op maatschappelijke rol van cultuur

Harel wil zich in Arnhem vooral richten op de maatschappelijke betekenis van taal, kunst en cultuur.

“Met Rozet wil ik bijdragen aan de betekenis van taal, kunst en cultuur in de stad,” zegt zij in een eerste reactie. “Samen stappen zetten in kansengelijkheid door te werken aan leesplezier, basisvaardigheden, democratisch burgerschap en zelfontplooiing. Ik heb zin om me helemaal onder te dompelen in het Arnhemse.”

Volgens Arie de Vries, voorzitter van de Raad van Toezicht, brengt Harel precies de combinatie van ervaring die Rozet nodig heeft.

“Met Anat Harel hebben we een inhoudelijk en zakelijk sterke directeur-bestuurder benoemd. Met haar ervaring en trackrecord brengt ze Rozet verder.”

Interimperiode onder Marcel Hielkema

De nieuwe benoeming volgt op een periode waarin Marcel Hielkema als interim-directeur leiding gaf aan de organisatie. Sinds juli 2025 werkte hij samen met de gemeente aan het stabiliseren van de financiële situatie.

Volgens Rozet is het onder zijn leiding gelukt om in 2025 binnen de financiële afspraken te blijven en ook voor 2026 een begroting met een gezond resultaat op te stellen. De organisatie spreekt van een periode waarin het cultuurcentrum opnieuw “een bruisend huis vol cultuur” werd.

Rozet

Rozet vormt sinds 2013 het culturele hart van Arnhem aan de Kortestraat. Het gebouw werd ontworpen door architect Neutelings Riedijk en combineert verschillende functies onder één dak, waaronder de bibliotheek, erfgoedcentrum, kunsteducatie en tentoonstellingsruimtes.

De naam verwijst naar het historische rozetpatroon dat in de gevels van Arnhemse gebouwen uit de wederopbouwperiode voorkomt. Sinds de opening groeide Rozet uit tot een centrale ontmoetingsplek voor cultuur, onderwijs en erfgoed in de stad, met jaarlijks honderdduizenden bezoekers.