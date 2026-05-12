Rijn IJssel-studenten brengen Suzan & Freek-sfeer naar Arnhem

ARNHEM – Arnhem staat de komende weken volledig in het teken van Suzan & Freek. Met tien uitverkochte concerten in het GelreDome maakt het duo zich op voor een van de grootste concertreeksen ooit in het stadion. In totaal worden meer dan 400.000 bezoekers verwacht. Niet alleen het GelreDome, maar ook de Arnhemse binnenstad verandert tijdelijk in een muzikaal decor vol songteksten, optredens en speciale acties.

Vrijdagavond trappen Suzan en Freek de reeks af in Arnhem. Daarna volgen verspreid over mei nog negen shows. Niet alleen het GelreDome, maar ook de Arnhemse binnenstad verandert tijdelijk in een groot Suzan & Freek-decor mede door studenten van het Rijn IJssel.

Van TikTok-covers naar tien keer GelreDome

De reeks markeert opnieuw een bijzonder hoofdstuk voor het duo uit de Achterhoek, dat de afgelopen jaren uitgroeide tot een van de populairste acts van Nederland. Suzan Stortelder en Freek Rikkerink begonnen ooit met het plaatsen van covers op sociale media, maar groeiden uit tot vaste hitlijstnamen met nummers als Als Het Avond Is, Blauwe Dag en Goud. Inmiddels vullen zij arena’s en stadions in Nederland en België.

De concertreeks krijgt bovendien extra lading omdat deze volgt op een moeilijke periode voor het duo. Vorig jaar maakten Suzan en Freek bekend dat Freek ongeneeslijk ziek was. Daardoor werden eerdere optredens stilgelegd. Later besloten zij, na positieve ontwikkelingen rondom behandelingen, toch weer het podium op te gaan. De aankondiging van de Arnhemse stadionreeks werd door fans massaal omarmd.

Suzan & Freek. Foto: Tom van Huisstede

Songteksten op winkelruiten in Arnhem door Rijn IJssel

Rondom de concerten krijgt ook de Arnhemse binnenstad een opvallende rol. Studenten van Rijn IJssel zorgen er samen met Citymarketing Arnhem en Platform Binnenstad Arnhem voor dat bezoekers de concertsfeer ook buiten het stadion ervaren.

In tien verschillende kwartieren van de binnenstad worden winkelruiten voorzien van songteksten van Suzan & Freek. Studenten van de opleiding Sign verzorgen daarbij zowel de productie als de montage van de teksten. Deze opleiding van het Rijn IJssel richt zich op het ontwerpen en realiseren van visuele communicatie, zoals belettering, signing en reclame-uitingen in de openbare ruimte. Volgens de betrokken organisaties moet Arnhem tijdens de concertperiode aanvoelen als één groot gezamenlijk muziekevenement.

Tessa van Bindsbergen van Citymarketing Arnhem noemt de samenwerking een voorbeeld van hoe organisaties en onderwijs elkaar in de stad kunnen versterken. Volgens haar laat het project zien wat mogelijk is wanneer partijen gezamenlijk optrekken rondom grote evenementen.

Studenten midden in een landelijke concertreeks

Ook andere opleidingen van Rijn IJssel leveren een bijdrage aan de concertperiode. Studenten van de opleiding AV Specialist maken tijdens de concertdagen videobeelden en content vanuit de stad. Die beelden worden ingezet op social media om de sfeer rondom de concerten vast te leggen.

Daarnaast hebben modestudenten een speciale hoodie ontworpen en gepimpt die tijdens de concerten wordt verkocht. Eén exemplaar wordt door Suzan & Freek gesigneerd en later geveild voor een goed doel. Muziekstudenten verzorgen op verschillende plekken in de stad live optredens met instrumentale begeleiding.

Volgens Rijn IJssel gaat het om een praktijkopdracht waarbij studenten letterlijk zichtbaar werk leveren midden in de stad. “Met hun creativiteit zorgen zij ervoor dat de concertbeleving van Suzan & Freek niet stopt bij het GelreDome, maar doorloopt in het centrum van Arnhem,” laat onderwijsmanager Hannah Olbertz van Moorst weten.

Grote drukte rond GelreDome verwacht

De concertreeks zorgt de komende weken voor grote drukte in Arnhem. Het GelreDome verwacht tienduizenden bezoekers per showdag. Rond het stadion worden extra pendelbussen, parkeerfaciliteiten en vervoersmaatregelen ingezet. Concertbezoekers krijgen het advies om hun reis vooraf goed te plannen.

De shows vinden plaats op 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30 en 31 mei in het GelreDome in Arnhem.