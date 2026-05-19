Waar anders dan in Arnhem moeten mensen en bedrijven, die bepalend zijn voor de toekomst van het energiesysteem, elkaar ontmoeten?! Vandaag startte de Arnhem Electricity Week met een businessprogramma en een stadsprogramma.

Netcongestie Innovatie Competitie

Op de eerste dag van de Electricity Week is direct de winnaar bekend gemaakt van de Netcongestie Innovatie Competitie MKB. De winnaar is Tibo Energy Management Software. Een goede tweede en derde plaats werden vergeven aan Currentt en Groupp Energy. Tibo ontvangt hiermee € 100.000,-, Currentt € 50.000,- en Groupp € 20.000,-. De juryvoorzitter Joris de Groot, Chief Transition Officer van Alliander, legde uit dat de innovaties behalve schaalbaar ook praktisch realiseerbaar moeten zijn. Het komt nog te vaak voor dat de (software)techniek voldoende mogelijkheden biedt, maar dat ware partnership onvoldoende is. De winnaars scoorden goed op beide succesfactoren. Dit waren alle beoordelingscriteria: innovativiteit, technische haalbaarheid, marktpotentieel en opschaalbaarheid, impact op netcapaciteit en verduurzaming, en ondernemerschap en samenwerkingsgerichtheid.

De prijzen zijn uitgereikt door staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei, Jo-Annes de Bat. Samen met gedeputeerde van Provincie Gelderland, Helga Witjes.

Welke innovaties hebben de prijswinnaars van de Netcongestie Innovatie Competitie MKB ontwikkeld?!

Tibo Energy heeft een energiemanagementsysteem (EMS) ontwikkeld dat praat met een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS). Door de koppeling van deze twee systemen wordt het volledige energiesysteem stuurbaar. Dit zorgt voor meer flexibiliteit in het gebruik van energie. Niet alleen de brandweerkazerne van Zeist kan hiervan profiteren, maar veel gebouwen met een aansluiting van meer dan 70kW.

Currentt heeft de NavigatorPro ontwikkeld. Met inzicht en slimme sturing op gebruik van eigen zonne-energie en gebruik van dynamiek per dag/week, ontstaat er extra bruikbare capaciteit binnen de bestaande elektriciteitsaansluiting. Het systeem is toepasbaar bij MKB-bedrijven zonder ingrijpende aanpassingen.

Groupp.Energy richt nieuwbouwwijken in als decentrale energienetwerken. Met eigen opwek en eigen opslag van energie en met slimme aansturing hiervan. Het ondersteunt bouwbedrijven en organiseert alle energiegerelateerde processen in de nieuwbouwwijk. Van collectieve inkoop van energie tot en met afrekening met de bewoner.