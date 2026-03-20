Arnhemse wethouder Roelofs gevraagd als informateur in Rheden

ARNHEM / RHEDEN – De Arnhemse wethouder Bob Roelofs is gevraagd om als informateur aan de slag te gaan in de gemeente Rheden. De gemeenteraad van Rheden moet nog een definitief besluit nemen over zijn aanstelling.

Volgens wethouder en lijsttrekker van BurgerBelangen Rheden, Ronald ter Hoeven, is er veel vertrouwen in Roelofs. Hij reageert tegenover de Arnhemsche Courant enthousiast op de voordracht. “De ervaring van Roelofs, zowel als jarenlang griffiemedewerker bij de provincie Gelderland als in zijn huidige rol als wethouder namens de lokale partij Arnhem Centraal, maakt hem een goede keuze,” aldus Ter Hoeven.

De informateur krijgt de taak om de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie in Rheden te verkennen en partijen met elkaar in gesprek te brengen. De gemeenteraad van Rheden stemt binnenkort over zijn benoeming.