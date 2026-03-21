De kracht van twee: 25 jaar Spijkers en Spijkers

ARNHEM – Tweelingzussen Truus en Riet Spijkers bouwden vanuit Arnhem een internationaal modemerk op. In hun winkel in de Weverstraat en met een jubileumtentoonstelling tijdens de State of Fashion blikken ze terug op een kwart eeuw ontwerpen – vol wrijving, experiment en een herkenbare stijl.

In de winkel van Spijkers en Spijkers in de Arnhemse Weverstraat hangt een kwart eeuw aan vakmanschap en expertise aan de rekken. Jurken met grafische lijnen, uitgesproken kleuren en sieraden die net zo herkenbaar zijn als de kleding zelf: alles ademt de handtekening van tweelingzussen Truus en Riet Spijkers. Tegelijkertijd is het geen museum, maar een levendige plek waar bezoekers hun eigen stijl kunnen ontdekken. De winkel biedt alle ruimte om een nieuwe versie van jezelf te vinden, met een outfit die past bij je lichaam én je persoonlijkheid.

Dat idee vormt al 25 jaar de basis van hun werk. Vanuit Arnhem bouwden de zussen in een kwart eeuw een internationaal modemerk op met hun labels Spijkers en Spijkers en SIS. Hun ontwerpen verschenen op catwalks in Londen en Parijs, werden verkocht in winkels over de hele wereld en doken op in uiteenlopende projecten – van een voetbaljurk tot een dansvoorstelling.

Van zolderkamer naar internationale catwalk

Zoals bij veel ontwerpers begon het avontuur bescheiden. Na hun studie aan ArtEZ werkten de zussen eerst vanuit een zolderkamer. Stoffen, patronen en schetsen namen al snel het hele huis over, totdat een eigen atelier onvermijdelijk werd.

De internationale modewereld diende zich verrassend snel aan. Tijdens hun eindexamenperiode presenteerden ze werk in Parijs, waar een showroom hen onder de aandacht bracht van inkopers uit onder meer Japan. Niet veel later volgde Londen, waar hun collecties goed bleken aan te slaan. Jarenlang presenteerden de zussen er shows en verkochten ze hun ontwerpen aan grote warenhuizen en kleinere boetieks.

Die periode leverde ook kleurrijke herinneringen op. Voor shows reisden ze soms met een hele bus vol modellen naar Londen – een logistieke onderneming die achteraf bijna net zo avontuurlijk voelde als de shows zelf.

Opvallend genoeg werd Nederland pas later een belangrijk podium. Met hun tweede label SIS en shows tijdens de Nederlandse Fashion Week groeide ook in eigen land de aandacht voor hun werk.

Arnhem als thuisbasis

Ondanks het internationale succes bleef Arnhem altijd hun uitvalsbasis. Het atelier groeide in de loop der jaren van een kleine werkruimte uit tot een volwaardige studio. De stad vormt nog steeds het centrum van waaruit de zussen werken, ontwerpen en nieuwe plannen maken.

Het jubileum krijgt daarom ook in Arnhem een zichtbare plek. Tijdens State of Fashion tonen de zussen in Rozet een selectie van hun kledingontwerpen uit de afgelopen 25 jaar. Het gaat om een kleine, zorgvuldig gekozen greep uit een omvangrijk oeuvre. In een kwart eeuw ontwierpen Truus en Riet Spijkers talloze collecties en iconische stukken, waarvan een aantal nu samenkomt in deze jubileumtentoonstelling.

Voor het jubileum werken ze bovendien aan een website die hun geschiedenis in beeld brengt. Bij het doorzoeken van archieven met oude foto’s en interviews komt niet alleen de ontwikkeling van hun werk naar voren, maar ook de intensiteit van het vak. De beelden roepen soms nostalgie op, soms verwondering over wat ze allemaal hebben meegemaakt – en hoeveel werk er achter elke collectie schuilging.

Twee perspectieven

De kracht van Spijkers en Spijkers ligt voor een groot deel in hun samenwerking als tweeling. Hoewel ze een duidelijke gezamenlijke stijl hebben ontwikkeld, werken ze vanuit verschillende invalshoeken.

Riet denkt vooral in vormen en patronen en kijkt naar de driedimensionale constructie van kleding. Truus richt zich meer op kleur, prints en compositie. Zelf vergelijken ze hun samenwerking wel eens met die van een schilder en een beeldhouwer: het platte vlak van kleur en patroon ontmoet de ruimtelijke vorm van het kledingstuk.

Discussies horen daar soms bij. Verschillende ideeën botsen geregeld, maar juist die wrijving zorgt ervoor dat ontwerpen sterker worden. Uiteindelijk ontstaat er meestal een ontwerp waarin beide visies samenkomen.

De ratrace van de mode

De afgelopen 25 jaar brachten ook de nodige uitdagingen met zich mee. In de jaren voor de coronapandemie draaide de internationale modewereld op een hoog tempo. De zussen maakten meerdere collecties per jaar, organiseerden shows en produceerden tegelijkertijd kleding voor winkels over de hele wereld. Die combinatie van creativiteit en productie betekende dat ze vaak aan verschillende collecties tegelijk werkten. De druk was groot en de agenda’s vol.

Toen in 2020 de pandemie uitbrak, veranderde dat tempo abrupt. Winkels sloten, orders werden geannuleerd en internationale contacten vielen stil. Het was een moeilijke periode voor veel ontwerpers en retailers. Tegelijkertijd ontstond er voor het eerst in jaren ruimte om stil te staan bij de vraag hoe ze verder wilden.

Een nieuw hoofdstuk

Die periode van reflectie leidde tot een nieuwe koers. De zussen besloten hun werk kleiner en persoonlijker te maken. Ze richten zich nu vooral op hun eigen winkel in Arnhem en kiezen bewuster voor projecten waar ze zelf energie van krijgen.

Die vrijheid biedt ook ruimte voor experiment. Zo werken ze samen met Introdans aan een voorstelling met de titel Twinset. Daarbij ontwerpen ze niet alleen de kostuums, maar staan ze ook zelf op het podium.

Het project sluit thematisch mooi aan bij hun jubileum. Het draait om tweelingen, samenwerking en de spanning tussen twee individuen. Voor de zussen vormt het bovendien een nieuwe creatieve uitdaging: kostuums voor dansers vragen om andere oplossingen dan kleding voor een winkelcollectie. Ze moeten expressief zijn, maar ook bewegingsvrijheid bieden.

Van Bavaria-jurk tot koninklijke anekdote

In een carrière van 25 jaar ontstaan vanzelf verhalen. Een van de bekendste projecten was de Bavaria Victory Dress voor het EK voetbal van 2012. Het idee ontstond spontaan: een oranje jurkje met een V-vorm, verwijzend naar zowel overwinning als het bestellen van twee biertjes.

Het resultaat werd een onverwacht succes. Uiteindelijk werden er zo’n driehonderdduizend jurken verkocht bij de sixpacks – nog altijd de best verkochte jurk die de zussen ooit ontwierpen.

Een andere anekdote speelt zich af rond koningin Máxima. Tijdens een bezoek van Willem-Alexander en Máxima aan de provincies besloten de zussen haar een jurk cadeau te doen, ondanks dat dit eigenlijk niet de bedoeling was. De doos verdween achter de schermen en even leek het alsof er nooit meer iets van zou worden gehoord.

Tot er later een telefoontje kwam van de persoonlijke assistent van Máxima. De koningin bleek dezelfde jurk al eerder in een winkel te hebben gekocht, maar die zat niet helemaal goed. In het pakketje van de zussen zat echter precies dezelfde jurk – in dezelfde kleur – alleen hadden zij het ontwerp vooraf subtiel aangepast aan het lichaam van Máxima. Daardoor paste deze versie wél perfect.

Voor Truus en Riet Spijkers was het een bevestiging van iets waar ze in hun ontwerpen altijd veel aandacht aan besteden: een goede pasvorm, die ervoor zorgt dat iemand zich zelfverzekerd voelt in wat ze draagt.

Een zoektocht die doorgaat

Als ze terugkijken op hun werk zien de zussen hun carrière als een voortdurende zoektocht. Collecties bouwen op elkaar voort en krijgen soms pas achteraf betekenis. Mode is voor hen nooit alleen een product geweest, maar ook een manier om ideeën te onderzoeken: over vorm, identiteit en de relatie tussen lichaam en kleding.

Na 25 jaar kijken Truus en Riet Spijkers daarom niet alleen terug, maar vooral vooruit. Met nieuwe projecten, een jubileumtentoonstelling in Arnhem en ruimte voor experiment blijft Spijkers en Spijkers zich ontwikkelen.

De handtekening onder hun werk blijft echter dezelfde: die van twee zussen die al 25 jaar samen ontwerpen – met verschillende perspectieven, maar altijd met één gezamenlijke visie.