Boze ‘Vrienden’ dreigen met rechtszaak – Arnhem mogelijk op kosten gejaagd

ARNHEM – De Vrienden van Sonsbeek bereiden juridische stappen voor om de komst van het Feestaardvarken naar Park Sonsbeek tegen te houden. De vereniging wil gebruikmaken van de bezwaarschriftenprocedure en sluit een rechtszaak niet uit. “We gaan hier een serieus juridisch traject van maken,” zegt voorzitter Margreet van Gastel tegen de Arnhemsche Courant.

Het college van burgemeester en wethouders besloot vorige week een omgevingsvergunning te verlenen voor de tijdelijke plaatsing van het kunstwerk op het Jansveld in Park Sonsbeek. Dat besluit werd genomen ondanks een negatief advies van de Commissie Omgevingskwaliteit en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Volgens deze instanties past het kunstwerk niet bij de landschappelijke, ecologische en erfgoedwaarden van het monumentale park. Het college kiest er toch voor het kunstwerk te plaatsen zodat “alle Arnhemmers en bezoekers van Arnhem van het kunstwerk kunnen genieten”.

Juridisch traject

Voorzitter Margreet van Gastel van de Vrienden van Sonsbeek laat de Arnhemsche Courant weten dat de vereniging het besluit niet accepteert. Volgens haar is er onvoldoende geluisterd naar adviezen en zorgen van bewoners en deskundigen. “We gaan de bezwaarschriftenprocedure zeker benutten. Maar we doen dat niet met een simpel briefje. We gaan hier een serieus juridisch traject van maken,” zegt Van Gastel. Volgens haar wordt de vereniging daarbij ondersteund door juristen, landschapsarchitecten en bewoners uit de omgeving. “Wij schuwen niet om hier een flinke procedure van te maken.” Van Gastel stelt dat meerdere adviezen tegen de plaatsing pleiten. Zo zouden zowel de Commissie Omgevingskwaliteit als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed negatief hebben geadviseerd. Daarnaast zouden ook andere deskundigen zich kritisch hebben uitgelaten. “Er zijn verschillende deskundigen geweest – onder meer landschapsarchitecten en erfgoedorganisaties – die hebben gezegd: dit moet je niet doen.”

Monumentaal park

Volgens Van Gastel wordt het karakter van het park onvoldoende beschermd. “Park Sonsbeek is een rijksmonument. Je hebt daar te maken met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Die heeft twee keer een negatief advies gegeven.” Ook wijst zij op regels die gelden voor bewoners in het beschermde stadsgezicht rond het park. “Bewoners aan de Zijpendaalseweg mogen bijvoorbeeld geen raampje in hun dak zetten. Maar de gemeente wil daar wel 150.000 kilo beton neerleggen op een kwetsbare bodem.” Volgens haar ligt op het veld waar het kunstwerk moet komen bovendien een gebied dat in de parkvisie is aangeduid als ecologisch waardevol. “In de parkvisie is dat veldje aangemerkt als hoogwaardige biodiversiteit. En daar wil men dan 150.000 kilo op leggen.”

Kosten voor de stad

De gemeente heeft volgens Van Gastel een budget van ongeveer 150.000 euro gereserveerd voor de plaatsing van het kunstwerk. Zij verwacht dat de uiteindelijke kosten hoger zullen uitvallen. “Dat bedrag zal waarschijnlijk hoger worden. Zo gaat het bijna altijd bij dit soort projecten.” Als de vereniging daadwerkelijk naar de rechter stapt, kan dat betekenen dat de gemeente zich juridisch moet verdedigen, wat ook tijd en geld kost.

Communicatie

Van Gastel is kritisch over de communicatie vanuit de gemeente. Volgens haar heeft de vereniging meerdere keren contact gezocht. “Wij hebben meerdere keren contact gezocht met de gemeente, maar daar wordt nauwelijks op gereageerd.” Ook zou de vereniging twee keer een brief hebben gestuurd aan burgemeester Ahmed Marcouch. Volgens Van Gastel is de manier waarop de gemeente met inwoners omgaat een belangrijk punt van kritiek. “Vanuit burgerparticipatie krijgt de gemeente wat mij betreft een onvoldoende.”

Steun onder leden

De vereniging zegt dat zij onder haar leden een enquête heeft gehouden. Volgens Van Gastel gaf ongeveer 75 procent van de deelnemers aan tegen de plaatsing te zijn. Tegelijk erkent zij dat er ook voorstanders zijn. Daarnaast lijken reacties op sociale media een ander beeld te geven. Onder een bericht van de Vrienden van Sonsbeek zelf reageren veel volgers juist positief op de komst van het kunstwerk. Ook onder berichten van de Arnhemsche Courant op Facebook spreekt een meerderheid van de reageerders zich vóór plaatsing uit. In een recente poll van Indebuurt geven de meeste stemmers aan de komst van het Feestaardvarken in Sonsbeek “helemaal leuk” te vinden. Dat staat in schril contrast met de eigen enquête van de Vrienden. De eigen enquête werd door aanzienlijk minder mensen ingevuld dan bijvoorbeeld die van Indebuurt.

Gemeente wil kunstwerk nog dit jaar plaatsen

Volgens de gemeente moet het Feestaardvarken dit voorjaar of begin van de zomer weer in Arnhem liggen. Het beeld, dat momenteel wordt gerestaureerd, ligt opgeslagen bij Burgers’ Zoo. De nieuwe locatie is het Jansveld in Park Sonsbeek, nabij het Nederlands Watermuseum. De plaatsing is bedoeld als tijdelijke oplossing voor maximaal tien jaar.

Publieke reacties verdeeld

Op sociale media laten Arnhemmers uiteenlopende reacties horen. Onder berichten van de Arnhemsche Courant spreken verschillende inwoners zich positief uit over de komst van het kunstwerk. “Ik hoop dat weer veel Arnhemmers gaan genieten van het cadeau van Burgers’ Zoo voor alle Arnhemmers. Dat een klein clubje dit vijf jaar heeft kunnen tegenhouden is echt schandalig.” Ook oud-boswachter van Park Sonsbeek Jeroen Glissenaar mengde zich in het debat. Volgens hem past een nieuw kunstwerk juist in de geschiedenis van het landgoed. “Elke eigenaar voegde iets toe aan het landgoed. Nu is er de kans om iets moois voor Arnhem en Sonsbeek te plaatsen, op een plek waar vroeger gewoon een grote schuur heeft gestaan.” Volgens hem zou het kunstwerk juist een verrijking kunnen zijn voor het park. Fractievolger van Arnhem Centraal en voormalig gids bij Burgers’ Zoo Thomas Meyer wijst erop dat de afbeelding die de Vrienden van Sonsbeek gebruiken geen aardvarken, maar een miereneter toont.

De afbeelding die door de Vrienden van Sonsbeek wordt gebruikt (hier omgedraaid weergegeven) toont geen aardvarken, maar een miereneter.

Besluit staat nog niet definitief vast

De komende weken start de formele bezwaarprocedure. Belanghebbenden kunnen dan bezwaar indienen tegen de omgevingsvergunning. De Vrienden van Sonsbeek hebben al duidelijk gemaakt dat zij van die mogelijkheid gebruik zullen maken. “Wij gaan nu de bezwaarschriftenprocedure in, goed onderbouwd en juridisch verantwoord,” zegt Van Gastel. “Daarna zien we wel waar we uitkomen.”