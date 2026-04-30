Nieuwe Arnhemse coalitie krijgt vorm: eerste wethoudersnamen bekend

ARNHEM – De nieuwe coalitie in Arnhem begint steeds duidelijker vorm te krijgen. Nu de onderhandelingen tussen PRO, D66, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren en CDA in een afrondende fase lijken te zitten, druppelen ook de eerste namen voor het nieuwe college naar buiten.

De meest opvallende voordracht komt van Arnhem Centraal. De partij schuift Tjienta van Pelt naar voren als kandidaat-wethouder. Van Pelt is directeur-bestuurder van de Gelderse Sport Federatie en geldt als een nieuw gezicht in het Arnhemse stadsbestuur. Volgens de partij brengt zij vooral verbindingskracht en ervaring in het maatschappelijke veld mee.

Tegelijkertijd kiezen andere coalitiepartijen juist voor continuïteit. Zowel D66 als de Partij voor de Dieren dragen hun huidige wethouders opnieuw voor. Daarmee lijken Nermina Kundić en Eva van Esch ook in het nieuwe college terug te keren. Beide bestuurders hebben de afgelopen periode al een prominente rol gespeeld binnen het Arnhemse bestuur en zorgen voor bestuurlijke ervaring in het nieuwe team.

Over de invulling van de wethoudersposten namens PRO en het CDA is nog niets officieel bekendgemaakt. Toch klinken in politieke kringen steeds nadrukkelijker namen rond. Achter de schermen lijkt de puzzel inmiddels grotendeels gelegd en groeit het beeld dat alle posten al zijn ingevuld.

Dat wijst erop dat de formatie zich in de slotfase bevindt. De inhoudelijke lijnen van het coalitieakkoord zouden grotendeels staan, terwijl partijen nu vooral hun bestuursteam naar buiten brengen.

Als dit tempo aanhoudt, lijkt de presentatie van het nieuwe college slechts een kwestie van tijd. De verwachting is dat Arnhem begin juni het slotakkoord bereikt en een nieuw stadsbestuur kan worden gepresenteerd.