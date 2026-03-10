KANYE WEST GEEFT TWEEDE CONCERT IN GELREDOME

ARNHEM – Het tweede concert van Ye, beter bekend als Kanye West, in het GelreDome heeft nu ook een officiële datum gekregen. De extra show vindt plaats op maandag 8 juni 2026, twee dagen na het eerder aangekondigde en inmiddels uitverkochte concert van 6 juni.

Organisator J. Noah had eerder al laten weten dat een tweede optreden in Arnhem waarschijnlijk zou volgen vanwege de enorme belangstelling. Inmiddels is ook duidelijk wanneer de kaartverkoop start en hoe fans tickets kunnen bemachtigen.

Extra concert na massale vraag naar kaarten

De belangstelling voor het eerste concert was uitzonderlijk groot. Tijdens de start van de presale probeerden volgens de organisator meer dan 500.000 geïnteresseerden tegelijkertijd toegang te krijgen tot het ticketsysteem. De beschikbare kaarten waren vervolgens binnen korte tijd uitverkocht.

Vanwege die vraag is in overleg met de artiest besloten een tweede concert toe te voegen. Het extra optreden vindt plaats op maandag 8 juni in het GelreDome.

Fans kunnen zich vanaf nu registreren voor de presale. De presale begint vrijdag 13 maart om 10.00 uur. De reguliere kaartverkoop start op zaterdag 14 maart om 10.00 uur. Tickets zijn uitsluitend verkrijgbaar via de website van de organisator.

Eerste Nederlandse optreden sinds 2013

Met de concerten in Arnhem staat Ye voor het eerst sinds 2013 weer op een Nederlands podium. Ook toen trad hij op in het GelreDome. De shows maken deel uit van zijn bredere terugkeer naar het Europese podium, waar hij sinds 2014 geen liveconcerten meer gaf.

Naast Arnhem zijn inmiddels ook optredens aangekondigd in onder meer Istanboel, Marseille en Madrid.

Invloedrijke maar controversiële artiest

Ye brak begin deze eeuw door als producer en groeide uit tot een van de meest invloedrijke namen in de hiphop en popmuziek. Albums als The College Dropout, Graduation en My Beautiful Dark Twisted Fantasy gelden als bepalend voor het genre.

De artiest uit Chicago raakte de afgelopen jaren echter ook geregeld in opspraak door antisemitische uitingen en andere controversiële uitspraken op sociale media.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) riep de organisator eerder op het concert te schrappen vanwege die uitspraken. Burgemeester Ahmed Marcouch liet weten het optreden niet op voorhand te kunnen verbieden, maar wel te zullen volgen wat er tijdens het concert gebeurt. Hij noemde de antisemitische uitlatingen van Ye eerder “walgelijk”.

Arnhem opnieuw internationaal concertpodium

Met twee concertavonden van Kanye verwacht het GelreDome opnieuw tienduizenden bezoekers naar Arnhem te trekken. Fans uit heel Europa zullen naar verwachting naar de stad afreizen voor de optredens van de Amerikaanse artiest.