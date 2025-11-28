Kinderen vragen in Arnhemse raad waar Feestaardvarken blijft

Tijdens het eerste kindervragenuur in de Arnhemse gemeenteraad kregen leerlingen van basisschool De Sterrenkring woensdag de kans om rechtstreeks vragen te stellen aan het college. Ze vroegen onder meer naar afval op straat en de veiligheid van fatbikes. Raff (10) wilde vooral weten waar het Feestaardvarken is gebleven, het kunstwerk dat jarenlang in het Bartokpark lag.

Wethouder: ‘Het Feestaardvarken ligt te slapen’

Wethouder Marjan van Munster vertelde de kinderen dat het Feestaardvarken momenteel ‘ligt te slapen’ bij Burgers’ Zoo, in een opslagruimte. Ze noemde het kunstwerk “een van de meest iconische en meest mooie dieren van de stad” en benadrukte dat ze hoopt op plaatsing in het Sonsbeekpark. Dat het onderwerp leeft onder de kinderen bleek meteen uit de vervolgvragen. Aletta (9) wilde weten waarom het beeld nog niet in Sonsbeek ligt en Elin (11) vroeg hoe lang het nog gaat duren. Van Munster antwoordde dat ze haar best doet om ervoor te zorgen dat het Feestaardvarken “zo snel mogelijk in het Sonsbeekpark kan komen”.

Grote mensen zijn tegen

Hoewel veel Arnhemmers enthousiast zijn over de terugkeer van het beeld, zijn o.a. De Vrienden van Sonsbeek fel tegen plaatsing op het Jansveld langs de Zijpendaalseweg. De vereniging, die volgens eigen zeggen “een stem geeft aan het park namens de inwoners van Arnhem”, hield eerder een enquête onder haar achterban. Slechts zeventig leden spraken zich uit tegen het plan. Ondanks de beperkte omvang wist deze groep de procedure stevig te vertragen, vooral nadat naar buiten werd gebracht dat een hele woonwijk eveneens tegen zou zijn. Later bleek dat bewoners daar nooit naar waren gevraagd.

Zichtlijnen en gewicht

De Vrienden van Sonsbeek maken zich zorgen over de zichtlijnen in het park en het vermeende gewicht van het kunstwerk. Daarbij herhalen ze dat het Feestaardvarken 9 meter hoog zou zijn. Navraag leert echter dat deze hoogte uitsluitend de snuit betreft. Het totale gewicht is bovendien eerder door de gemeente onderzocht. Toch stelt de vereniging dat het beeld problemen kan veroorzaken voor de waterhuishouding op het Jansveld. Opvallend genoeg staan in de directe omgeving al meerdere relatief zware constructies, speeltuintjes en andere objecten.

Dreiging met rechtszaken

De Vrienden van Sonsbeek gaven eerder aan zich voor te bereiden op een langdurige rechtszaak als de gemeente besluit het Feestaardvarken alsnog te plaatsen. Volgens de vereniging zouden dergelijke procedures aanzienlijke kosten met zich meebrengen voor inwoners van Arnhem wanneer de gemeente haar plannen doorzet.

Beoogde locatie Feestaardvarken Jansveld, Sonsbeekpark. Afbeelding Arnhemsche Courant

Redactie blijft de kwestie volgen

De Arnhemsche Courant berichtte al eerder over de kwestie rondom het Feestaardvarken en blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Tips, ook anoniem, zijn welkom via redactie@arnhemschecourant.nl