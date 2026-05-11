FLOW In The Park keert terug naar Park Sonsbeek met grootste editie tot nu toe

ARNHEM – Housefestival FLOW In The Park keert op zaterdag 1 en zondag 2 augustus terug naar de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Volgens de organisatie wordt het de grootste editie van het festival tot nu toe. Het tweedaagse evenement staat opnieuw onder leiding van Arnhemmer en internationaal house-dj Franky Rizardo.

Na eerdere internationale optredens, waaronder een uitverkochte show in de Ziggo Dome met zijn ‘More To Life’-concept en een optreden op het Amerikaanse festival Coachella, komt Rizardo deze zomer terug naar zijn geboortestad. Mogelijk wordt het zijn enige optreden in Arnhem dit jaar.

“Als DJ kom ik op veel mooie plekken, maar zo’n bijzonder stadspark als Sonsbeek Arnhem ben ik nog niet tegengekomen. Dat we daar mogen feesten, met respect voor het park, maakt het extra bijzonder. Eén van de gezelligste events van het jaar,” laat Rizardo weten.

Het festival vindt plaats op de Ronde Weide in het Sonsbeekpark en richt zich op housemuziek, sfeer en ontmoeting in het groene hart van Arnhem. Volgens de organisatie draait FLOW om een zogenoemde ‘FLOW State of Mind’, waarbij muziek en beleving centraal staan.

Voor de editie van dit jaar zijn onder meer Toman, Prunk, Chelina Manuhutu, Benny Rodrigues, Nacho Scoppa, Easttown en Capron aangekondigd. Ook Jamback, DAF en AAT maken deel uit van de line-up.

De kaartverkoop start dinsdag 12 mei. De reguliere verkoop start om 12.00 uur, maar fans kunnen zich een dag eerder pre-registreren voor een exclusieve early access op dinsdag om 11.00 uur.

FLOW In The Park vond de afgelopen jaren al meerdere keren plaats in Sonsbeek en groeide uit tot een vaste zomertraditie voor liefhebbers van housemuziek in Arnhem en omgeving.