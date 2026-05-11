Arnhem Band viert 80-jarig bestaan met jubileumconcert in Musis

ARNHEM – Wat ooit begon als een scoutingband in een stad die net uit de oorlog kwam, groeide in tachtig jaar uit tot een vaste naam binnen het Arnhemse verenigingsleven. De Arnhem Band viert op zaterdag 20 juni het 80-jarig bestaan met een groots jubileumconcert in Musis Arnhem.

De vereniging werd opgericht in 1946, in een periode waarin Arnhem nog volop bezig was met de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels bestaat de Arnhem Band uit tientallen jonge muzikanten en een grote groep oud-leden die zich nog altijd verbonden voelt met de vereniging. Met leden tussen de 8 en 35 jaar vormt de band al jarenlang een plek waar muziek, vriendschap en saamhorigheid samenkomen.

Volgens de organisatie draait de Arnhem Band om meer dan alleen muziek maken. Kinderen leren er hun eerste instrument bespelen, groeien samen op binnen de vereniging en bouwen vaak langdurige vriendschappen op. Die sociale rol staat ook centraal tijdens het jubileumconcert in Musis.

Bezoekers kunnen rekenen op een avond vol live muziek, lichtshows en visuele effecten. Tijdens het concert worden bekende melodieën afgewisseld met verrassende muziekstukken. Tussen de optredens door wordt ook stilgestaan bij de geschiedenis van de vereniging en de rol die de Arnhem Band al generaties lang speelt binnen de stad.

Met het jubileum wil de vereniging nadrukkelijk ook nieuwe bezoekers kennis laten maken met de Arnhem Band. Volgens de organisatie moet het concert toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen die normaal gesproken niet snel naar een muziekvereniging gaan.

Het jubileumconcert vindt plaats op zaterdag 20 juni 2026 in Musis Arnhem. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 8 euro via de ticketpagina van de Arnhem Band.