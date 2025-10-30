Arnhem schuift iets naar het midden bij verkiezingen 2025

ARNHEM – Arnhem schuift bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2025 iets op richting het politieke midden. De grootste winst is te vinden bij het CDA, dat na jaren van neergang weer stevig terugkeert.

D66 grootste, GroenLinks/PvdA verliest terrein

D66 komt als winnaar uit de bus met 21,6 procent van de Arnhemse stemmen, een verdubbeling ten opzichte van 2023 (8,2 procent). GroenLinks/PvdA blijft een sterke tweede, maar levert wel in: van 24,9 naar 20,8 procent. De progressieve kiezer blijft dus prominent aanwezig, maar het linkse blok als geheel groeit niet verder.

CDA maakt opmerkelijke comeback

De opvallendste beweging komt van het CDA, dat in Arnhem stijgt van 1,7 procent in 2023 naar 7,1 procent in 2025. Die winst trekt de stad iets naar het politieke midden. Ook JA21 stijgt, van 0,4 naar 4,2 procent, terwijl de PVV daalt van 19,1 naar 13,4 procent.

NSC verdwijnt uit beeld

Nieuw Sociaal Contract, dat in 2023 nog ruim 10 procent van de Arnhemse stemmen haalde, is in 2025 praktisch verdwenen (0,4 procent). Veel van die kiezers lijken te zijn overgestapt naar het CDA of D66.

Evenwichtiger politiek landschap

Arnhem blijft progressiever dan het landelijk gemiddelde, maar de stad is politiek evenwichtiger geworden. Tegelijkertijd behouden D66 en GroenLinks/PvdA samen een aanzienlijk deel van de stemmen, samen goed voor ruim 40 procent, waarmee Arnhem nog altijd tot de progressievere steden van Nederland behoort. Toch is de tijd van een duidelijke linkse meerderheid voorbij: de politieke verhoudingen in de stad zijn nu meer in balans dan in jaren.