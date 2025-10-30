Merkanalyse: Arnhem is een sterk merk!

Hoe groot is de kracht van het merk Arnhem? Wat zijn de sterke punten van de stad en waar is verbetering mogelijk? Die zaken staan in de strategische merkanalyse van Arnhem, die dit jaar voor de zevende keer werd gehouden. Hieronder de belangrijkste conclusies:



Arnhem is een sterk merk, blijkt uit de merkenanalyse. Op de ranglijst van sterkste merken van de 100 grootste gemeenten van Nederland staat Arnhem op de 12e plek. Op de waarderingsranglijst staat Arnhem op de 19e plek.



Arnhem wordt door Nederlanders met name ervaren als een sympathiek, actief, uniek en creatief merk. Verder wordt Arnhem door 15 procent beschouwd als degelijk, opgewekt en zelfverzekerd. Arnhem wordt gezien als een stad met een goed winkelaanbod, een goede bereikbaarheid, mooie natuur, een goed aanbod van horeca en een prettige sfeer.



Op het gebied van winkelaanbod doet Arnhem het veel beter dan gemiddeld. Onder de ondervraagden koppelt 29 procent Arnhem aan een goed winkelaanbod.



De conclusies uit de merkenanalyse zijn in lijn met een ander onderzoek. Daaruit blijkt dat de bezoekersaantallen in de Arnhemse binnenstad blijven stijgen. Afgelopen jaar lagen de bezoekerscijfers maar liefst 30 procent hoger dan het jaar ervoor. In vergelijking met andere steden in Nederland, is dat een bovengemiddelde groei.



Maar uitdagingen zijn er ook, aldus de merkenanalyse.

In vergelijking met de gemiddelde steden in Nederland is de waardering voor Arnhem en de binding met de stad door bezoekers de afgelopen vier jaar afgenomen. Volgens het onderzoek kan Arnhem haar merkimago onder de Nederlandse bevolking verbeteren door zich zelfverzekerder en gedurfder op te stellen.



DK Makelaars herkent de bevindingen uit de merkanalyse. Wij zien in onze dagelijkse werkzaamheden en in het contact met de verschillende stakeholders een positieve tendens en stijgende lijn van het merk Arnhem. Met name partijen van buiten de regio zijn altijd aangenaam verrast door Arnhem en de omgeving.



Ondanks dat er zeker nog flinke uitdagingen zijn, verwacht DK Makelaars dat deze stijgende lijn zich komende jaren verder zal voortzetten. Belangrijk punt hierin is wat ons betreft dat er een duidelijke visie en plan is naar de toekomst. Met de aanstelling van de binnenstadmanager Chris Lanting is er extra dynamiek ontstaan. DK Makelaars maakt daar graag onderdeel van uit, om samen met alle belanghebbenden onze stad nog mooier en aantrekkelijker te maken voor iedereen!

(Foto via Citymarketing Arnhem.)