Arnhem wil af van biomassacentrale maar zit er voorlopig nog aan vast

ARNHEM – De gemeente Arnhem ziet geen toekomst meer voor de biomassacentrale van Veolia op het Cleantech Park, maar kan er voorlopig niet zonder. Dat blijkt uit een nieuwe kwartaalrapportage aan de gemeenteraad. De centrale moet zo snel mogelijk verdwijnen, maar levert tegelijkertijd nog altijd onmisbare energie aan bedrijven en duizenden woningen.

De boodschap van het college is helder: biomassa past niet in de duurzame toekomst van Arnhem. Het verbranden van hout wordt niet langer gezien als een structurele oplossing, maar als een tijdelijke noodmaatregel die moet worden uitgefaseerd.

Onmisbaar in de praktijk

Toch is stoppen geen eenvoudige stap. De biomassacentrale levert hoge temperatuurwarmte en stoom aan bedrijven op het Cleantech Park Arnhem. Daarnaast is de installatie een belangrijke schakel in het warmtenet van Vattenfall, dat woningen en bedrijven in Arnhem, Duiven en Westervoort van warmte voorziet. Volgens de gemeente is sluiten zonder alternatief daarom “onmogelijk”. De afhankelijkheid van de centrale maakt dat een uitfasering zorgvuldig en in overleg met bedrijven moet gebeuren.

Emissies onder de loep

De centrale ligt al langer onder een vergrootglas. In maart 2024 werden nog overschrijdingen gemeten van ammoniak en fijnstof. Sindsdien zijn meerdere nieuwe metingen uitgevoerd. Bij de laatste vier controles – tot en met maart 2026 – zijn geen nieuwe overschrijdingen vastgesteld. Wel valt op dat ammoniak “net voldoet” aan de normen. Dat is voor de gemeente reden om de situatie nauwlettend te blijven volgen.

Miljoenen subsidie

De centrale werd gebouwd in een tijd waarin biomassa juist werd gestimuleerd als alternatief voor fossiele energie. Voor de installatie is in totaal 76 miljoen euro subsidie toegekend, uitgesmeerd over de periode 2020 tot 2031. Met de kennis van nu kijkt de gemeente daar anders naar. Waar biomassa eerst als duurzaam gold, wordt het nu gezien als een tussenoplossing met nadelen die pas later duidelijk zijn geworden.

Waterstof

Arnhem is inmiddels gestart met het zoeken naar alternatieven. Daarbij wordt onder meer gekeken naar waterstof als toekomstige energiebron. Gesprekken lopen met onder andere eigenaar Schipper Bosch, Veolia en andere partijen op en rond het Cleantech Park. Opvallend is dat juist deze optie nog ver van de praktijk staat. Waterstof – en zeker groene waterstof – is schaars, duur en voorlopig nauwelijks beschikbaar op de schaal die hier nodig is. Daarmee schuift de gemeente een oplossing naar voren die op korte termijn geen realistisch alternatief biedt voor de biomassacentrale. Het college erkent dat de businesscase nog niet rond is en onderzoekt daarom of subsidies vanuit het Rijk nodig zijn om deze richting überhaupt mogelijk te maken.

Besluitvorming nog jaren weg

Een snelle oplossing is er niet. De vergunning van de centrale wordt pas in 2027 opnieuw beoordeeld. Tot die tijd blijft de centrale draaien, terwijl Arnhem werkt aan een uitweg uit de huidige situatie. De conclusie is daarmee dubbel: de biomassacentrale past niet meer in het beleid van de stad, maar vormt voorlopig nog wel een essentieel onderdeel van de energievoorziening.