Groot spoorproject rond Arnhem blijkt voorlopig onhaalbaar

ARNHEM – Het ambitieuze spoorproject om de verbinding tussen Utrecht, Arnhem en de Duitse grens ingrijpend te verbeteren, blijkt voorlopig financieel niet haalbaar. Daarmee lijken plannen voor snellere treinen en een grotere internationale rol van Arnhem als spoorstad voorlopig op de lange baan te schuiven.

Het project draait om een grootschalige upgrade van de spoorcorridor richting Duitsland. In eerdere plannen werd gekeken naar hogere snelheden tot circa 160 kilometer per uur, extra intercity’s en internationale treinen en ingrijpende aanpassingen aan het spoor, met name rond knelpunten bij Arnhem. Ook het Europese beveiligingssysteem ERTMS zou worden ingevoerd om het netwerk toekomstbestendig te maken.

Maar nu blijkt dat deze plannen momenteel niet uitvoerbaar zijn. De totale kosten worden geraamd op 4 tot 4,5 miljard euro, terwijl het Rijk de benodigde cofinanciering niet rond krijgt. Daarmee vervalt voorlopig ook de mogelijkheid om gebruik te maken van Europese subsidies voor internationale spoorverbindingen.

Dat is een duidelijke koerswijziging ten opzichte van eerdere berichtgeving, waarin de plannen nog in onderzoek waren en verschillende varianten werden verkend. Zo werd in en rond Arnhem onder meer gekeken naar uitbreiding van het spoor, ongelijkvloerse kruisingen en andere ingrepen om de capaciteit te vergroten. Die plannen leidden lokaal al tot discussie, onder meer vanwege de mogelijke impact op de omgeving.

Voorlopig verschuift de focus naar kleinere, haalbare verbeteringen. Er wordt gekeken naar varianten met lagere snelheden en gedeeltelijke aanpassingen van het spoor. Ook willen betrokken partijen inzetten op zogenoemde ‘quick wins’: maatregelen die relatief snel uitgevoerd kunnen worden en toch bijdragen aan een betere doorstroming.

In het najaar van 2026 wordt tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT – het landelijke overleg tussen Rijk, provincies en regio’s over grote infrastructuurprojecten – duidelijk welke delen van het plan nog wel haalbaar zijn.

Dat heeft ook gevolgen voor de positie van Arnhem als schakel in het internationale treinverkeer. Waar eerder werd ingezet op een sterkere verbinding richting Duitsland en verder Europa, lijkt die ontwikkeling voorlopig te vertragen.