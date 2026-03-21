Arnhemse Romy IJzendoorn door na spannende battle in The Voice

ARNHEM – Voor de Arnhemse zangeres Romy IJzendoorn werd het vrijdagavond een opvallende en bewogen aflevering van The Voice of Holland. Niet alleen vanwege haar optreden, maar vooral door de discussie die zij samen met haar tegenstander voerde met coach Dinand Woesthoff over de liedkeuze.

Onverwachte wending rond liedkeuze

Romy werd door haar coach gekoppeld aan Zulu Green voor de battle. Het duo kreeg in eerste instantie het nummer Kiss Me More van Doja Cat en SZA toegewezen. Die keuze viel echter niet direct in goede aarde. Zowel Romy als Zulu gaf aan weinig gevoel te hebben bij het nummer.

De twijfel bleef niet bij een eerste reactie. Nadat ze het lied samen hadden beluisterd, besloten de zangeressen opnieuw het gesprek aan te gaan. Ze vroegen zich openlijk af waarom juist dit nummer gekozen was en stelden voor om met een alternatief te komen.

Talenten nemen initiatief

Opvallend was dat de kandidaten zelf met een voorstel kwamen voor een ander nummer. Daarmee namen ze een zeldzame stap in het programma, waarin de coach normaal gesproken de muzikale richting bepaalt.

Aanvankelijk hield Dinand vast aan zijn keuze. Toch kwam hij daar later op terug. Na enkele dagen kregen Romy en Zulu alsnog groen licht voor een ander nummer: Doo Wop (That Thing) van Lauryn Hill. Die beslissing zorgde zichtbaar voor opluchting bij beide zangeressen.

Energie op het podium

Tijdens de uiteindelijke battle lieten Romy en Zulu zien waarom ze zo ver in de competitie zijn gekomen. Het optreden werd door de jury omschreven als energiek en overtuigend.

Vooral Romy maakte indruk. Vanuit de jury werd haar optreden getypeerd als krachtig, al klonk ook de kanttekening dat ze haar plek op het podium nog nadrukkelijker mag claimen.

Door naar de volgende ronde

Coach Dinand koos uiteindelijk voor Zulu als winnaar van de battle. Daarmee leek het avontuur voor Romy ten einde. Romy bedankte haar coach voor het muzikale avontuur. „Ik ga het niet vergeten”, zegt ze tegen hem.

Maar dan drukt jurylid Willie Wartaal op de zogeheten ‘steal’-knop en haalde Romy alsnog binnen in zijn team. Daarmee blijft de Arnhemse in de race en gaat ze door naar de knock-outs.