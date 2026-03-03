Bijzonder oorlogsverhaal Soldaat in verzet

Het is onze plicht om deze verhalen te blijven vertellen

Soy Kroon en Thomas Cammaert hadden met twee tournees en uitverkochte zalen groot succes met Trompettist in Auschwitz. Het was dus een logische stap om wederom een bijzonder oorlogsverhaal op de planken te brengen. Dat is gevonden in een relaas over het oorlogsverleden van Jan Verleun. En net als bij Trompettist van Auschwitz spelen ook in deze nieuwe voorstelling ‘Soldaat in verzet’ de twee mannen alle rollen in deze bijzondere en aangrijpende gebeurtenis in het leven van Jan Verleun. Een gebeurtenis die van grote invloed is op zijn leven en dat van de mensen om hem heen.

Soldaat in verzet gaat over soldaat en verzetsstrijder Jan Verleun die Hendrik Seyffardt, commandant van het Nederlandse SS-vrijwilligerslegioen, neerschiet. Vanaf dat moment is Verleun zijn leven niet zeker en is de jacht op hem geopend.

“Toen we wisten dat we na het succes van Trompettist in Auschwitz een ander stuk over de oorlog op het toneel wilden brengen, hebben we diverse boeken gelezen op zoek naar bijzondere oorlogsverhalen”, vertelt Soy. “Allard Blom, scriptschrijver, kwam met dit boek en we waren inderdaad allemaal gelijk enthousiast. Het moest een stuk zijn waarin Thomas en ik alle rollen kunnen spelen en ook samen de hoofdpersoon spelen. Het is ook zo geschikt omdat dit een andere kant van de oorlog, namelijk de verzetskant, laat zien.” Ook Thomas werd direct gegrepen door de geschiedenis van Jan Verleun. “Het zet je aan het denken”, zegt hij. “Hoe zou ik het anno 2025 doen? Zou ik zo stoer zijn om net als Jan in het verzet te gaan? Ik heb er eigenlijk niet echt een antwoord op. Ik denk dat je het pas weet als je er echt voor staat”, aldus Thomas. “Het is bewonderenswaardig hoe Jan zich heeft opgesteld”, vult Soy aan. “Hij wist dat de Duitsers wraak op hem zouden nemen maar, dat weerhield hem niet om het verzet in te gaan.”

Evenals bij Trompettist in Auschwitz worden ook nu weer alle rollen door zowel Thomas als Soy gespeeld. Een bijzonder concept dat voor de twee acteurs enorm goed werkt. “Soy en ik zijn niet alleen collega’s, we zijn vooral ook goede vrienden. Ik vind het het grootste geschenk om dit samen met Soy te doen. Soy is iemand die ik volledig vertrouw en daarom werkt dit ook zo goed”, zegt Thomas. Soy knikt. “Als wij samen spelen dan zijn er geen ego’s. We gunnen het elkaar volledig. Dat is zo bijzonder aan onze samenwerking.” Scriptschrijver Allard Blom schrijft het script. De rollen worden pas tijdens het repetitieproces verdeeld. “Daar kijken we wie welke rol het beste speelt. Mijn Duits accent is niet zo goed als dat van Thomas dus deze rollen zal hij dan voor zijn rekening nemen.”

De werkwijze met twee acteurs spelen brengt veel uitdagingen met zich mee. “Het is een toneelstuk van 1,5 uur en het is veel tekst dus het is veel stampen. Ook tijdens het spelen ga je nooit af. We staan gedurende de gehele tijd op het toneel. Dit stuk is enorm puur en echt de ambacht van het toneel spelen”, zegt Thomas. “Het is een spannende zoektocht”, vult Soy aan. “Een voorstelling die we samen met de regisseur maken. We zijn echt onderdeel van het hele proces. Dat past ook wel bij ons want we bemoeien ons graag met alles.”

Volgens de twee acteurs blijft het belangrijk om oorlogsverhalen te vertellen. “Er wordt al veel oorlogstoneel gemaakt en als je kijkt naar wat er nu in Oekraïne en Gaza gebeurt dan is wel duidelijk dat de verhalen moeten worden verteld”, zegt Soy. “Vrede lijkt vanzelfsprekend maar, ook bij ons ligt de oorlog op de loer. Ik voel me bevoorrecht dat wij door ons mooie vak dit kunnen brengen. Het is onze plicht om deze verhalen te blijven vertellen”, zegt Thomas.

Soldaat in verzet is van 20 maart tot en met 19 mei te zien in theaters door heel Nederland. Voor meer informatie en kaarten kijk op de website www.soldaatinverzet.nl

Op vrijdag 10 april is Soldaat in Verzet te zien in theater Musis in Arnhem. Kaarten via www.musisenstadstheater.nl