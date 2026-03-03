Meldpunt Taxi van start na klachten over tarieven en gedrag

ARNHEM – De gemeente Arnhem is een meldpunt gestart voor klachten en ervaringen met straattaxi’s. Volgens wethouder duurzame mobiliteit Nermina Kundić moet iemand die een taxi boekt de zekerheid hebben dat een rit netjes verloopt tegen een normaal tarief. Het meldpunt volgt op terugkerende signalen over te hoge of wisselende tarieven tijdens uitgaansnachten en evenementen, meldingen van agressief of intimiderend gedrag en kritiek op gebrekkige handhaving. Reizigers gaven bovendien aan dat zij vaak niet wisten met welk taxibedrijf zij hadden gereden, waardoor het indienen van een klacht lastig was.

Chauffeurs niet blij

Niet iedere chauffeur is enthousiast over het initiatief. Een Arnhemse taxichauffeur laat aan de Arnhemsche Courant weten het meldpunt onnodig te vinden en vraagt zich af waarom er dan niet ook een meldpunt komt voor Arnhemse buschauffeurs. Volgens hem wordt de hele branche aangesproken op incidenten van enkelen, terwijl de meeste chauffeurs gewoon “een nette rit voor een normaal tarief” leveren.

Gemeente registreert en zet meldingen door

Tot 2023 bestond er een landelijk taximeldpunt, maar dat werd afgeschaft omdat taxibedrijven zelf een klachtenregeling moeten hebben. In de praktijk blijkt echter dat veel mensen niet weten waar zij terechtkunnen. Het nieuwe meldpunt moet daarbij helpen. De gemeente registreert meldingen en kan die – in overleg met de melder – doorzetten naar het betreffende taxibedrijf, de politie of de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De meldingen worden ook gebruikt bij de aanscherping van het taxibeleid. Vanaf 2027 wil Arnhem werken met een nieuw vergunningsstelsel voor straattaxi’s. Chauffeurs moeten dan voldoen aan extra eisen, zoals betere herkenbaarheid en een duidelijke klachtenregeling.