Blauwe golf markeert start van vernieuwd bussenplein Kronenburg

ARNHEM – Het vernieuwde bussenplein Kronenburg is vandaag officieel geopend. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg en wethouder Nermina Kundić markeerden het moment door met een historische trolleybus door een afbeelding van het oude perron te rijden. Het busstation is voortaan beter toegankelijk voor mensen met een beperking. De perrons zijn breder, de looproutes duidelijker en er is meer groen. Daarnaast zorgen nieuwe bankjes en een grote overkapping voor meer comfort tijdens het wachten.

Bereikbaarheid van de wijk

Wethouder duurzame mobiliteit Nermina Kundić benadrukt dat Kronenburg volop verandert. Het winkelcentrum zit midden in een grote makeover en er komen veel nieuwe woningen bij. Volgens haar zijn goede busverbindingen essentieel voor de bereikbaarheid van de wijk en de winkels. Ze zegt dat het vernieuwde station overstappen makkelijker en prettiger maakt. Het is veiliger geworden en bovendien groener en beter toegankelijk voor iedereen.

Toegankelijkheid en doorstroming

Gelders gedeputeerde mobiliteit Klaas Ruitenberg onderstreept het belang van toegankelijk openbaar vervoer. Hij zegt dat dit voor iedereen beschikbaar moet zijn en dat reizen te voet of met de fiets actief wordt gestimuleerd. Op het vernieuwde busstation is daar volgens hem goed rekening mee gehouden. Bovendien draagt de provincie financieel bij aan de vernieuwing die onderdeel is van een groter plan om het openbaar vervoer in de regio sneller, schoner en betrouwbaarder te maken.

Blauwe blikvanger

De nieuwe blauwe overkapping valt direct op. Het regenwater dat erop terechtkomt wordt opgevangen in plantvakken. Verder is er een nieuwe trap naar de voetgangersbrug. Ook de Burgemeester Matsersingel en de kruising met de Kronenburgsingel zijn verbeterd om de doorstroming en verkeersveiligheid te vergroten. Bij de ontwikkeling van het ontwerp is samengewerkt met het Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten (APCG).

Het nieuwe bussenplein Kronenburg is geopend met een korte rit in de historische trolleybus, waarbij Klaas Ruitenberg stuurde en Nermina Kundić meereed.

Feestelijk programma

Op zaterdag 15 november is er tussen 9.00 en 16.00 uur een feestelijk programma rond het nieuwe bussenplein. Bezoekers kunnen gratis een ritje maken met de museumtrolleybus. Daarnaast is er een nieuwe trolleybus te zien die vanaf 2026 in heel Arnhem gaat rijden en die soms geen bovenleiding nodig heeft.

De blauwe golvende overkapping is ontworpen door Ruud-Jan Kokke en de nieuwe bankjes zijn ontworpen door Romy Kokke.