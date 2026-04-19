Koningsdag in Arnhem: het volledige programma

ARNHEM – Koningsdag 2026 belooft opnieuw een volle en veelzijdige dag te worden in de Arnhemse binnenstad. Door de vroege start van Koningsnacht – die dit jaar al om 14.00 uur begint – eindigen alle feesten op maandag een uur eerder dan gebruikelijk. Toch doet dat weinig af aan het programma: verspreid door de stad staan tientallen podia met een duidelijke eigen sfeer, van Hollandse meezingers tot techno en livebands.

In dit tweede overzicht zet de Arnhemsche Courant het volledige programma van Koningsdag in Arnhem op een rij. Bij elke locatie staat een link naar Google Maps, zodat je precies weet waar het feest plaatsvindt. In een eerder artikel staat het volledige programma van Koningsnacht in Arnhem.

Matrixx Oranjefeest

Het Matrixx Oranjefeest op de Trans is opnieuw een van de grootste evenementen van de stad. De line-up is breed en trekt een massapubliek. Met acts als Snollebollekes en Mart Hoogkamer is het feestgehalte gegarandeerd. Ook Paul Elstak zorgt voor een stevigere dance-invulling. De combinatie van bekende namen en een groot plein maakt dit tot een van de drukste locaties van de dag.

Tijd: 12.00 – 23.00

Line-up: Snollebollekes, Mart Hoogkamer, Paul Elstak, Samuel Welten, Qmusic Het Foute Uur, Russo

Het Mega Café

Het Mega Café op de Markt in Arnhem vormt het domein van de Nederlandstalige muziek. Met namen als Wolter Kroes, John West en Marvin de Geest ligt de nadruk hier volledig op meezingen en feest. Het plein verandert daarmee in een grote kroeg in de open lucht, waar het publiek vanaf de middag tot laat in de avond samenkomt.

Tijd: 12.00 – 23.00

Line-up: Wolter Kroes, Marvin de Geest, Likke Pehp, John West, Pascal Redeker, Stefan Remmers

Free Your Mind

Voor liefhebbers van house en techno muziek is er Free Your Mind, die dit jaar verdeeld over maar liefst twee locaties in de stad.

In het Musispark ligt de nadruk op stevige techno met top artiesten als Cynthia Spiering en DIØN. Op het Roermondsplein ligt de focus meer op house en techhouse van onder meer Dennis Quin in een B2B-set met AAT. Deze combinatie maakt Free Your Mind tot een van de meest diverse dance-events van de dag.

Tijd: 13.00 – 23.00

Musispark line-up: Cynthia Spiering, APRD, DIØN, KELLAR, NOOM1

Roermondsplein line-up: AAT B2B Dennis Quin, Ammé, Jasper Fioole, Maqossa, Marco Tropeano, Max Kilian, Wouter S.

2 locaties op het Jansplein

Op het Jansplein zijn twee podia te vinden met ieder een eigen karakter.

Orange Fever op het Jansplein richt zich op een internationale en energieke mix van dj’s, liveacts en entertainment. Met namen als Nicky Sombrero en Bruce D’Angelo ligt de focus hier op dansbare muziek en een uitbundige sfeer.

Aan de andere kant van het plein ligt Jansplaats Dansplaats Koningsplaats, waar dj’s als DJ Wilco en DJ Mike it Loud vooral bekende hits draaien. Dit podium staat bekend om zijn toegankelijkheid en heeft bovendien een praktisch voordeel: bij slecht weer biedt de overkapping beschutting, waardoor het feest hier gewoon doorgaat.

Orange Fever

Tijd: 12.00 – 23.00

Line-up: Nicky Sombrero, Bruce D’Angelo, Robin Riccio, DJ Brett Bunda, Zeth on Sax, Charmante Gasten, Julian Black, Stavros Martina, Tomcio

Jansplaats Dansplaats Koningsplaats

Tijd: 12.00 – 23.00

Line-up: DJ Wilco “The Hitmachine”, DJ Mike It Loud, DJ Nick, DJ Marcel, Arjan Koenen

’t Oranje Korencafé

De Korenmarkt blijft ook in 2026 een vaste waarde tijdens Koningsdag. Bij ’t Oranje Korencafé draait alles om Nederlandstalige muziek en opkomende artiesten. Met een lange lijst aan zangers, waaronder Wesley Ponsen, ontstaat een typische kroegsfeer waar het publiek dicht op het podium staat. De Korenmarkt trekt daarmee vooral bezoekers die houden van een meer traditionele invulling van Koningsdag.

Tijd: 14.00 – 23.00

Line-up: Franz Joostink & Franz jr. Joostink, Wesley Ponsen, Mitch van Essen, Jilano Brandt, Gio van Veen, Nizhoni Scheider, Jovano Dingenouts

De Buitenkroeg

Op het Gele Rijdersplein kiest Festival de Buitenkroeg voor een andere insteek. Hier geen dj’s, maar vooral livebands en tribute-acts. Zo staat er een tribute aan David Bowie en komen ook acts als De Kraaien en Snaapse Lik voorbij. Het plein heeft daardoor een iets alternatievere sfeer en trekt een gevarieerd publiek.

Tijd: 13.30 – 23.00

Line-up: Magic Bullet, Ground Control (David Bowie tribute), De Kraaien, Snaapse Lik, Prof. Nomad (Undercover Chic – Le Freak), De Platenbus

Willemfest

In Willemeen vindt op Koningsdag het jaarlijkse Willemsfest plaats, een uitgesproken alternatief festival dat zich onderscheidt van de rest van de Koningsdag in Arnhem. De zaal opent om 14.00 uur, waarna het programma van 14.30 tot 22.00 uur doorloopt met een stevige line-up vol hardcore, punk en metal.

Internationale acts spelen daarbij een belangrijke rol. Zo komt het Amerikaanse Mourning High met old school thrash metal naar Arnhem, terwijl Acid Force uit Slowakije en meerdere bands uit Mexico – waaronder Apotemnophobia en The Pit – zorgen voor een harde en rauwe internationale invulling. Tegelijkertijd is er volop ruimte voor Nederlandse en lokale acts. Arnhemse bands als Violent Thoughts en Sternum staan op het podium, aangevuld met namen als Praefator, Groen en Zompig en Loyalty Ends Here.

Tijd: 14.00 – 22.00

Line-up: Mourning High (USA), Acid Force (SK), Apotemnophobia (MX), The Pit (MX), Violent Thoughts (Arnhem), Praefator, Groen en Zompig, A Part Of The Problem, Sternum (Arnhem), Meditation, Shagor, Loyalty, Ends Here

Café Bosch

Bij Café Bosch wordt Koningsdag ingevuld met een duidelijke club- en underground vibe. Samen met collectieven Device en De Roulatie staat er een eigenzinnige line-up, met onder meer live-acts als Animistic Beliefs en M2K, die elektronische muziek combineren met invloeden uit IDM, global club en 90’s dance. Daarnaast zorgen diverse b2b-sets en dj’s voor een doorlopende flow van house, electro en experimentele sounds.

Tijd: 14.00 – 23.00 uur

Line-up: Animistic Beliefs (live), M2K (live), Five Suns b2b Luxaflexx, Fling, Phinny b2b Veld, Roodriks b2b ARAM (hybride set), Stinna, Zowie

Koning van Aemstel

Bij Koning van Aemstel in de Kortestraat draait het om kleinschaligheid en gezelligheid. Hier staan Hollandse meezingers centraal en vormt het plein voor de deur het decor van een intiem feest. De locatie trekt vooral bezoekers die de drukte van de grote pleinen willen vermijden, maar wel de sfeer willen proeven.

Tijd: 12.00 – 20.00

Genre: Hollandse meezingers / pleinfeest

Verspreid door de binnenstad: kroegen en kleinere podia

Naast de grote locaties doen ook tal van cafés mee. Zaken als ’t Moortgat, Zafvino, Njoy Café, Café Verheyden, Cuisson, Proeflokaal De Hoppenaar, Oranje Koffiehuis, Dudok en Café Classen organiseren hun eigen programma’s. Vaak gaat het om dj’s, live muziek of simpelweg een goed gevuld terras met muziek op de achtergrond.

Juist deze spreiding zorgt ervoor dat de hele binnenstad één groot feestterrein wordt, waar bezoekers gemakkelijk van locatie naar locatie trekken.

Eén grote feestdag, iets eerder afgelopen

Door de vroege start van Koningsnacht eindigen de meeste evenementen dit jaar om 23.00 uur. Daarmee komt er iets eerder een einde aan de dag, maar aan het programma is weinig ingeleverd. Na afloop van Koningsdag zijn er ook geen nachtfeesten aangekondigd. Waar Koningsnacht juist wel een aantal nachtfeesten en indoor evenementen in Arnhem gepland heeft staan, blijft het op Koningsdag na 23.00 uur relatief rustig in de stad.

Met een breed aanbod aan muziekstijlen en locaties blijft Arnhem ook in 2026 een van de meest veelzijdige Koningsdagsteden van Nederland. Van grote pleinen tot kleine kroegen: overal in de stad wordt feestgevierd.