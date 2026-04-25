Koningsdag 2026 in Arnhem met kinderen: vier feest buiten de drukke binnenstad

Op maandag 27 april staat Arnhem weer volop in het teken van Koningsdag. Wie liever de drukte en het muziekspektakel in de binnenstad vermijdt, kan in de Arnhemse wijken juist terecht voor een ontspannen en feestelijke dag met het gezin. Verspreid door de stad zijn er volop activiteiten voor kinderen, met kleedjesmarkten, spelletjes, springkussens en gezellige buurtfeesten.

Rustiger Koningsdag vieren met kinderen

Voor gezinnen met jonge kinderen zijn de wijkactiviteiten vaak ideaal: meer ruimte, een gemoedelijke sfeer en volop vermaak dichtbij huis. Terwijl het centrum volloopt met feestvierders en podia, geniet je in de buurten van een relaxte Koningsdag waar kinderen alle ruimte hebben om te spelen.

Een greep uit de activiteiten in Arnhem

Arnhem Noord & Centrum

Sonsbeek Park (bij de witte villa)

12:00 – 16:00 uur

Grote kinderkleedjesmarkt met daarnaast een open podium voor lokaal talent en muziek.

Stadhuishal Arnhem

14:00 – 16:00 uur

Feestelijk Koningsdagconcert in de Stadhuishal. Om 14:00 uur opent ATK Brass de middag, gevolgd door Harmonieorkest Crescendo om 15:00 uur.

Leoniusstraat

09:00 – 17:00 uur

Gezellige rommelmarkt met buurtgevoel en leuke koopjes.

Presikaaf (bij winkelcentrum)

9:00 – 17:00 uur

Kleedjesmarkt, springkussen en ballonenclown.

Park Angerenstein

09:00 – 18:00 uur

Kleedjesmarkt, spellen, horeca en kindervermaak.

Schaarsbergen

13:00 – 17:30 uur

Fietsoptocht, vrijmarkt, horeca, springkussens en stormbaan.

Arnhem Zuid

Schuytgraaf

08:00 – 13:00 uur

Kleedjesmarkt bij het winkelcentrum.

De Laar (bij boerderij de Kroon)

10:30 – 16:30 uur

Rommelmarkt met ca 100 kramen, stormbaan en live muziek.

Elden (bij molen de Hoop)

10:30 – 16:30 uur

Kleedjesmarkt, Koningsschieten, kinderspelen en diverse workshops.

Popcentrum Jacobiberg

11:00 – 17:00 uur

Kleedjesmarkt, springkussen en live muziek.

Ook in jouw straat of buurt is vaak iets te doen

Bovenstaand overzicht is slechts een greep uit de activiteiten in Arnhem. Naast deze grotere en bekende locaties worden in veel straten en buurten ook kleinschalige Koningsdagactiviteiten georganiseerd. Denk aan kleedjesmarkten, kinderspelletjes, springkussens, buurtontbijtjes en gezellige straatfeesten.

Het loont daarom zeker om ook de sociale media, buurtapps en wijkpagina’s in de gaten te houden. Grote kans dat er gewoon bij jou om de hoek iets leuks georganiseerd wordt.

Klik hier voor de festiviteiten op koningsnacht in Arnhem.

