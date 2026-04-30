Druk op licentiecommissie neemt toe in aanloop naar cruciale beslissing

ARNHEM – De Arnhemse gemeenteraad heeft zich unaniem tot de KNVB gewend met een dringende oproep: geef duidelijkheid over de toekomst van Vitesse. In een gezamenlijke brief aan de licentiecommissie vragen alle fracties om meer inzicht in het proces rond de voorgenomen overname en de beoordeling daarvan.

De timing is geen toeval. De onzekerheid rond Vitesse sleept zich al maanden voort en begint volgens de raad zichtbaar door te werken in de stad. Niet alleen bij de club zelf, maar ook onder supporters, betrokken organisaties en de bredere Arnhemse gemeenschap groeit de onrust.

De raad erkent dat de licentieprocedure complex is en gebonden aan strikte regels. Toch klinkt er duidelijke kritiek tussen de regels door. Op dit moment is er volgens de gemeenteraad “weinig zicht op de voortgang en het verdere verloop van het proces”. Juist dat gebrek aan transparantie zorgt voor toenemende spanning.

Met de brief probeert de Arnhemse politiek de KNVB in beweging te krijgen. De licentiecommissie wordt gevraagd of het mogelijk is om, binnen de bestaande kaders, meer openheid te geven over de stand van zaken en het verwachte tijdpad richting een besluit. Daarmee hoopt de raad grip te krijgen op een dossier dat inmiddels niet alleen sportief, maar ook maatschappelijk zwaar weegt.

Opvallend is dat de oproep breed wordt gedragen. Van VVD tot SP en van D66 tot Partij voor de Dieren: alle fracties hebben de brief ondertekend. Dat onderstreept hoe groot het belang van Vitesse voor Arnhem is, ongeacht politieke kleur.

De boodschap uit het stadhuis is helder: de stad kan zich geen langdurige onzekerheid meer veroorloven. Met cruciale momenten in aantocht, waaronder de juridische procedures rond de licentie, neemt de druk op de KNVB verder toe om snel duidelijkheid te geven.

Of die duidelijkheid er op korte termijn komt, blijft vooralsnog de vraag. Maar dat Arnhem het zat is om in onzekerheid te blijven, staat na deze brief buiten kijf.