Laatste keer ‘van links naar rechts’: GelreDome neemt afscheid van Snollebollekes

ARNHEM – Het GelreDome stond afgelopen weekend voor de allerlaatste keer volledig in het teken van Snollebollekes. Met een reeks uitverkochte shows komt een einde aan een evenement dat Arnhem jaarlijks veranderde in het decor voor een van de grootste feesten van Nederland.

Einde van een Arnhemse traditie

Na in totaal zestien uitverkochte concerten is het doek gevallen voor Snollebollekes Live in Concert. In die periode trokken de shows samen ruim 450.000 bezoekers naar het stadion in Arnhem.

Wat begon als een ‘grapje’, groeide uit tot een vaste traditie, waarbij het GelreDome jaarlijks veranderde in één grote deinende mensenmassa. De shows van afgelopen zaterdag 21 maart en zondag 22 maart vormde het slotstuk van deze reeks.

Nog één keer alles geven

Tijdens de laatste concerten draaide alles om afscheid nemen. Bezoekers gingen nog één keer massaal ‘van links naar rechts’ op de bekende hit. De sfeer was uitbundig.

Voor het slotweekend pakte de organisatie groots uit. Bekende Nederlandse artiesten als Jan Smit, Gerard Joling, Yves Berendse en Marco Schuitmaker verschenen op het podium, samen met een lange lijst aan feestacts. Ook was er een speciale familieshow, zodat ook jongere fans afscheid konden nemen van het spektakel.

De shows stonden bol van energie, confetti en meezingers. Het publiek kreeg precies waarvoor het kwam: een laatste explosie van feest, zonder rem.

Arnhem als feesthoofdstad

Met het verdwijnen van de concertreeks verliest Arnhem een opvallend en populair evenement. Jarenlang kleurde de stad oranje tijdens de shows en profiteerden horeca en hotels zichtbaar van de toestroom aan bezoekers.

Hoewel Snollebollekes zelf blijft optreden op festivals en evenementen, keert het grootschalige stadionconcept niet meer terug in het GelreDome.

Daarmee komt een einde aan een tijdperk waarin Arnhem jaarlijks het decor was van één van de grootste feestproducties van Nederland.