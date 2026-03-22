Selda Yilmaz nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA in Arnhem

ARNHEM – De nieuwe gezamenlijke fractie van GroenLinks en PvdA in Arnhem krijgt een nieuw gezicht aan het roer. Selda Yilmaz is benoemd tot fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA in de gemeenteraad. Met haar benoeming kiezen de partijen voor een relatief nieuw boegbeeld. Yilmaz stond bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 nog op de zesde plaats van de kandidatenlijst, maar schuift nu door naar de belangrijkste positie binnen de fractie. Daarmee krijgt zij de leiding over de grootste fractie in de Arnhemse raad.

Nieuwe fase na fusiefracties

De benoeming markeert ook een nieuwe fase voor de samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA in Arnhem. In de vorige raadsperiode opereerden beide partijen nog met een eigen fractie en een eigen fractievoorzitter. Voor de PvdA vervulde Giovanni Visser die rol, terwijl bij GroenLinks Marin Noomen het gezicht van de fractie was. Met het samengaan van de partijen ontstaat nu één gezamenlijke fractie.

Yilmaz heeft Turkse roots en is de kleindochter van een gastarbeider. Haar familie woont inmiddels al generaties in Arnhem. Ze groeide op in wijken als Presikhaaf en Malburgen en woont tegenwoordig in het Spijkerkwartier. Die achtergrond speelt een duidelijke rol in haar politieke motivatie, waarbij ze inzet op gelijke kansen en het versterken van wijken.

Van fractievolger naar fractievoorzitter

Yilmaz was eerder actief als fractievolger voor GroenLinks in Arnhem en maakt nu een opvallende stap naar het politieke leiderschap van de gecombineerde fractie. Die snelle doorgroei onderstreept het vertrouwen dat de partij in haar stelt. In het dagelijks leven werkt zij in het onderwijs. Die ervaring wil zij meenemen naar de gemeentepolitiek, met nadruk op verbinding en gelijke kansen in de stad. Binnen de fractie wordt zij bijgestaan door Marloes Berkelaar, die is gekozen als vicevoorzitter. De overige fractie bestaat uit onder meer Paul Smeulders, Giovanni Visser en Marin Noomen.