SP stelt vragen over verkiezingsreclame aan Walburgiskerk

ARNHEM – De SP in Arnhem wil opheldering van het college van burgemeester en wethouders over politieke verkiezingsreclame aan de Walburgiskerk. Volgens de fractie was op het rijksmonument een uiting met de tekst ‘Stem 4 Arnhem Centraal’ bevestigd. De partij spreekt van een situatie die “de schijn van belangenverstrengeling” oproept en heeft daarover maandag schriftelijke vragen ingediend.

Een belangrijk deel van de vragen richt zich op de rol van wethouder erfgoed Bob Roelofs. De SP wijst erop dat Roelofs lijsttrekker was van Arnhem Centraal bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week. De fractie wil weten hoe het college heeft gewaarborgd dat bij deze kwestie geen belangenverstrengeling, of de schijn daarvan, is ontstaan. Ook vraagt de SP of de casus is getoetst aan de integriteitscode en gedragscode voor wethouders, en zo ja door wie en op welk moment.

De Walburgiskerk is een van de bekendste historische gebouwen van Arnhem. Het pand is een rijksmonument en ligt in het centrum van de stad. De kerk stamt uit de veertiende eeuw en geldt als de oudste kerk van Arnhem. Tegenwoordig heeft het gebouw een andere functie, maar de monumentale status is behouden. De kerk is sinds enkele jaren in particuliere handen.