Arnhem en Nijmegen gastheer van Europees forum over toekomst WOII-herinnering

ARNHEM – Gelderland ontvangt van 9 tot en met 12 maart 2026 het internationale LRE Forum 2026. Professionals uit heel Europa komen samen in Arnhem en Nijmegen om te spreken over de toekomst van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog.

Het jaarlijkse forum van de LRE Foundation brengt leden, partners en toerismeprofessionals samen voor expertinzichten, netwerkbijeenkomsten en speciale bijeenkomsten voor de reisbranche. Onderzoekers, educatiespecialisten, erfgoedprofessionals en cultuurmakers wisselen er kennis en best practices uit. Gemeenten Arnhem en Nijmegen organiseren het programma gezamenlijk, met steun van de provincie Gelderland.

Na succesvolle edities in onder meer Kraków (2025), Aken, Florence, Normandië en Brussel keert het forum in 2026 terug naar Gelderland. Dat maakt deze editie bijzonder: de LRE Foundation werd hier opgericht en heeft er nog altijd een van haar hoofdvestigingen.

Het centrale thema luidt: hoe blijft de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog relevant nu de laatste ooggetuigen verdwijnen?

Internationale conferentie in het Nederlands Openluchtmuseum

Op 10 maart vindt in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem de publieke LRE Conference 2026 plaats. De conferentie draagt de titel Beyond the 80th Anniversary: The Future of WWII Remembrance en richt zich op de toekomst van herdenken in een veranderende samenleving.

Internationale experts openen het programma met een plenaire sessie over de uitdagingen van WOII-herinnering in een dynamische maatschappij. Onder de sprekers bevinden zich: James D. Bindenagel, Jurmet Huitema-de Waal, Rafał Rogulski en Marieke van Schijndel

Na het plenaire deel volgen rondetafelgesprekken over digitale herinnering, internationaal onderzoek, inclusieve herdenking en de toekomst van herinneringstoerisme. Ook duurzaamheid krijgt aandacht: hoe kan herinneringstoerisme zich aanpassen aan klimaatverandering en tegelijk betekenisvol en toegankelijk blijven?

Netwerk, reisbranche en kennisuitwisseling

Naast de conferentie biedt het forum een dynamisch programma met netwerkbijeenkomsten, thematische sessies en speciale bijeenkomsten voor de internationale reisbranche. De organisatie wil daarmee nieuwe ideeën stimuleren en concrete samenwerkingen op gang brengen.

De uitwisseling van kennis en praktijkervaring staat centraal. Organisatoren benadrukken dat het niet alleen gaat om herdenken, maar ook om de manier waarop erfgoedlocaties toekomstbestendig blijven – inhoudelijk, maatschappelijk en economisch.

De LRE Foundation zelf profileert zich als een groeiend internationaal en inclusief netwerk. De organisatie verbindt mensen en instellingen die zich inzetten voor het behoud en de waardering van zowel tastbaar als immaterieel erfgoed rond de Tweede Wereldoorlog. Daarbij staat één doel voorop: deze geschiedenis relevant en toegankelijk maken, vooral voor jongere generaties.

Tentoonstelling ‘Art of Remembrance’ in Nijmegen

Vanaf 10 maart is de tentoonstelling Art of Remembrance te zien in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. De tentoonstelling toont hedendaagse kunstwerken die zijn ontstaan tijdens artist-in-residenceprogramma’s op herdenkingslocaties van de Tweede Wereldoorlog in Europa.

Vier internationale kunstenaars – Rebekka Bauer, Raphaël Dallaporta, Juhana Moisander en Gail Ritchie – werkten op bijzondere plekken: het voormalige verzetsbolwerk Paraloup (Italië), het Bastogne War Museum (België), het Sybir Memorial Museum (Polen) en La Coupole WWII Museum (Frankrijk).

Zij verdiepten zich in archieven, spraken met historici en lokale gemeenschappen en lieten zich inspireren door het landschap. Dat resulteerde in uiteenlopende werken, van glasinstallaties en sculpturen tot fotografie en indringende video- en geluidskunst.

De expositie is te zien tot en met 31 maart 2026.

Gelderland als herinneringslandschap

De keuze voor Gelderland is volgens de organisatie logisch. De provincie speelde een centrale rol tijdens de Tweede Wereldoorlog, onder meer bij Operatie Market Garden. Het landschap rond Arnhem en Nijmegen vormt nog altijd een tastbare herinnering aan strijd, bevrijding en wederopbouw.

Met het forum wil de LRE Foundation de internationale dialoog versterken over vrijheid, democratie en solidariteit in het Europa van vandaag.