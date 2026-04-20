Toekomst zorgboerderij De Kroon wankelt na komst nieuwe huurder

ARNHEM – De toekomst van Zorgboerderij De Kroon in De Laar-Oost staat onder druk nu de gemeente het terrein heeft gegund aan een nieuwe huurder met een totaal ander profiel. Arnhem Centraal stelt schriftelijke vragen aan het college en vreest dat zowel de zorgboerderij als de kinderboerderij uit de wijk verdwijnen.

Huurproblemen leiden tot breuk

De situatie ontstond nadat hoofdhuurder NewFuture Zorg in augustus 2024 de huur opzegde vanwege oplopende achterstanden. Daarmee kwam ook de positie van de onderhuurder, die de zorgboerderij en de dieren beheert, in gevaar. De gemeente gaf destijds aan dat de zorg voorlopig kon worden voortgezet totdat een passende oplossing zou zijn gevonden. Zorgboerderij De Kroon is sinds 2008 actief in de Laar-Oost en vervult een belangrijke rol in de wijk. Naast dagbesteding voor cliënten is er een vrij toegankelijke kinderboerderij met zo’n 120 dieren. Voor veel bewoners is het terrein een vaste plek voor ontmoeting en ontspanning.

Aanbesteding verplicht, uitkomst omstreden

Door het wegvallen van de huurovereenkomst moest de gemeente het terrein opnieuw aanbieden via een openbare procedure, voortvloeiend uit het Didam-arrest. De opdracht werd gegund aan organisatie Vloww, waarmee op 13 maart dit jaar een huurovereenkomst is ondertekend. Opvallend is dat Vloww tot op heden nog niet actief is op het terrein. Gesprekken met de huidige exploitant hebben bovendien niet geleid tot samenwerking.

Andere koers voor het terrein

De keuze voor Vloww zorgt voor extra onrust, omdat de organisatie een andere invulling voorstaat dan de huidige zorgboerderij. Vloww richt zich op re-integratie, jobcoaching en begeleiding naar werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Activiteiten met dieren of een openbare kinderboerderij behoren niet tot de kern van de organisatie. Daarmee lijkt een wezenlijk andere bestemming voor het terrein in beeld. Voor omwonenden en betrokkenen versterkt dat de vrees dat de bestaande functies verdwijnen.

Zorgen om cliënten en wijkfunctie

De mogelijke sluiting raakt niet alleen de exploitant, maar ook de cliënten die gebruikmaken van de dagbesteding. In Arnhem zijn relatief weinig zorgboerderijen, waardoor het aanbod verder kan verschralen. Ook de kinderboerderij staat op het spel. Voor veel gezinnen en buurtbewoners is dit een laagdrempelige voorziening met een belangrijke sociale en educatieve functie. Het verdwijnen ervan zou een groot gemis zijn voor de Laar-Oost. De onrust in de wijk groeit. Voor het behoud van de zorgboerderij is een petitie gestart die inmiddels breed wordt ondertekend. Bewoners spreken zich daarin uit voor behoud van de huidige situatie.

Politiek

Paulien Lunter van Arnhem Centraal wil van het college weten welke oplossing is gevonden voor de zorgboerderij, zoals eerder was toegezegd. Lunter stelt ook vragen over de toekomst van de huidige cliënten en hoe de gemeente de mogelijke afname van dagbestedingsplekken wil opvangen. Daarnaast richten de vragen zich op de nieuwe huurder. Wat zijn de concrete plannen van Vloww? Wanneer wordt de organisatie actief op het terrein? En op welke manier worden bewoners betrokken bij de toekomst van deze plek? Ook het draagvlak in de wijk speelt een rol. Volgens Arnhem Centraal is het onduidelijk in hoeverre de wensen van bewoners zijn meegenomen in de besluitvorming.

Rechtszaak moet duidelijkheid brengen

De kwestie ligt inmiddels ook bij de rechter. Op 20 april dient een kort geding, waarbij de toekomst van het terrein centraal staat. De uitspraak wordt op 4 mei verwacht. Tot die tijd blijft de situatie onzeker. Voor bewoners, cliënten en betrokkenen staat veel op het spel: het voortbestaan van een plek die al jaren een centrale rol speelt in de wijk.

Update: Ook BurgerBelang Arnhem heeft inmiddels raadsvragen gesteld over de situatie rond zorgboerderij De Kroon.