3×3-basketbal verovert Arnhem: van wijkcourt tot internationale top op de Markt

ARNHEM – Arnhem staat in mei en juni volledig in het teken van 3×3-basketbal. Wat begint op veldjes in de wijk, groeit uit tot een groots evenement op de Markt, waar lokaal talent en internationale topspelers samenkomen. Met de Street League en de finale van de PRO Cup profileert de stad zich als tijdelijk centrum van de sport in Nederland.

Van straat naar topsport

Op zaterdag 6 juni verandert de Markt in een groot basketbalpodium. Jongeren spelen daar overdag wedstrijden in de 3×3 Street League, terwijl later op de dag de beste teams van Nederland strijden in de finale van de PRO Cup. Die competitie geldt als het hoogste niveau binnen het Nederlandse 3×3-basketbal.

De winnaars plaatsen zich voor internationale toernooien, zoals de FIBA 3×3 World Tour en de Women’s Series. Daarmee vormt Arnhem niet alleen een lokaal sportfeest, maar ook een springplank naar de wereldtop.

Volgens medeoprichter Jesper Jobse van 3X3 Unites laat het evenement precies zien waar de organisatie voor staat: sport toegankelijk maken én verbinden met topsport. “Van de straat naar de top,” aldus Jobse.

Breed programma op de Markt

Naast de wedstrijden is er een uitgebreid programma met clinics, challenges en workshops. Bezoekers kunnen meedoen aan basketbalactiviteiten, maar ook aan dans en street art. De Markt moet die dag uitgroeien tot een ontmoetingsplek waar sport en cultuur samenkomen.

De Street League is laagdrempelig: iedereen kan meedoen, zonder lidmaatschap van een vereniging. Teams spelen drie tegen drie op een half veld. Deelname is gratis.

Speeldagen in de stad

In de weken voorafgaand aan de finale worden in Arnhem meerdere speeldagen georganiseerd. Die vinden grotendeels plaats op het basketbalveld in het Sonsbeekpark.

Teams in verschillende leeftijdscategorieën kunnen daar punten verzamelen voor de landelijke competitie. De laatste speeldagen verplaatsen naar de binnenstad, met als afsluiting het grote evenement op 6 juni.

Jongeren organiseren zelf mee

Opvallend is dat jongeren zelf een belangrijke rol spelen in de organisatie. Via het programma van 3X3 Unites worden zij ingezet als zogeheten ‘Leaders’. Zij begeleiden activiteiten en doen werkervaring op.

Volgens lokale programmaleider Rabiya Ulkü draait het om meer dan sport alleen. Jongeren ontwikkelen vaardigheden als samenwerken en leiderschap, die ook buiten het veld van waarde zijn.

Politieke steun voor initiatief

Ook provincie en gemeente zien het evenement als meer dan alleen sport. Gedeputeerde Helga Witjes noemt het een voorbeeld van hoe topsport en breedtesport elkaar kunnen versterken.

Wethouder Bob Roelofs benadrukt dat 3×3-basketbal steeds zichtbaarder wordt in Arnhem. “Het is toegankelijk, snel en spreekt jongeren aan. Je ziet het steeds vaker terug in parken en wijken.”

Arnhem als basketbalstad

Met de combinatie van wijkactiviteiten en topsportwedstrijden hoopt de organisatie een blijvende impact te maken. Arnhem fungeert daarmee niet alleen als gaststad, maar ook als broedplaats voor nieuw talent.

Inwoners kunnen de komende weken vrij langskomen om te kijken of zelf mee te doen. De verwachting is dat duizenden bezoekers op het evenement afkomen.

De speeldagen zijn als volgt: