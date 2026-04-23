Met trein en bus naar Koningsdag: Arnhem zet in op extra OV en minder auto’s

ARNHEM – Wie Koningsdag en -nacht in Arnhem wil vieren, doet er goed aan met het openbaar vervoer te komen. Treinen en bussen rijden volgens een aangepaste dienstregeling met extra capaciteit van en naar de stad.

Extra treinen en aangepaste dienstregeling

De Nederlandse Spoorwegen rijdt op Koningsdag een speciale ‘oranjedienstregeling’. Op veel trajecten worden langere en vaker rijdende treinen ingezet om de drukte op te vangen. Reizigers van en naar Arnhem profiteren daarvan.

In de regio wordt daarnaast extra capaciteit ingezet. Zo rijden er op het traject Arnhem–Tiel overdag extra treinen. Ook worden in de nacht aanvullende ritten gereden, zodat bezoekers na afloop van de festiviteiten weer naar huis kunnen reizen. Die nachttreinen rijden onder meer richting Tiel en Winterswijk.

Bussen volgens zaterdagdienst

Voor het regionale busvervoer geldt grotendeels een dienstregeling zoals op zaterdag. Vervoerders als Arriva en RRReis zetten waar nodig extra ritten in, maar houden rekening met de drukte en afsluitingen in de stad. In en rond het centrum kunnen busroutes worden omgeleid of tijdelijk vervallen.

Parkeren

Veel parkeerplaatsen in de binnenstad zijn op zondag 26 en maandag 27 april niet bereikbaar. Dat geldt onder meer voor gebieden rond de Markt, de Rodenburgstraat en parkeergarage Rozet. De gemeente adviseert bezoekers daarom om met het openbaar vervoer of de fiets te komen. Wie toch met de auto komt, kan gebruikmaken van het transferium bij GelreDome. Daar kan gratis worden geparkeerd. Vanaf het transferium reizen bezoekers voor € 3,50 met maximaal vier personen door naar de binnenstad.

Drukte rond station

Net als voorgaande jaren wordt grote drukte verwacht op en rond Station Arnhem Centraal. Reizigers moeten rekening houden met volle perrons en treinen.

De combinatie van extra treinen, aangepaste busdiensten en afsluitingen moet ervoor zorgen dat Koningsdag ook logistiek beheersbaar blijft. Het advies blijft duidelijk: plan de reis vooruit en kies waar mogelijk voor het openbaar vervoer.