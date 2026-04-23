Arnhem viert Koningsdag dit jaar schoner en stiller: meeste pleinen al zonder diesel

ARNHEM – Koningsdag in Arnhem moet dit jaar schoner, stiller en slimmer verlopen dan ooit. Van de vijftien festivallocaties in de binnenstad draaien er volgens de organisatie tien zonder dieselaggregaat. De overige vijf gebruiken HVO100, een hernieuwbare brandstof. Arnhem zet daarmee een eerste grote stap naar een Koningsdag zonder grijze diesel in 2028. Het initiatief sluit aan bij de bredere koers van Connectr en de Arnhem Electricity Week, die van 18 tot en met 23 mei 2026 plaatsvindt.

Volgens de initiatiefnemers scheelt de aanpak dit jaar indicatief 5.250 liter gewone diesel. De stad kiest daarbij niet voor één standaardoplossing, maar voor maatwerk per locatie. Zo draait Free Your Mind op de Blauwe Golven op walstroom- en bouwaansluitingen in plaats van aggregaten. Theater aan de Rijn levert stroom aan het evenement van de Heeren van Aemstel. En bij de AKU-fontein op het Gele Rijders Plein gebruikt de Buitenkroeg een batterij van Hivolt, die wordt geladen via de vaste aansluiting van de fontein. Daardoor staat de fontein tijdens het evenement tijdelijk uit.

Ook de EHBO-posten doen mee in de proef. Eén post werkt volledig op batterijen van het Arnhemse bedrijf Wattsun, terwijl de andere gebruikmaakt van de vaste stroomvoorziening van het stadhuis. Alleen op plekken waar nog geen praktisch alternatief beschikbaar is, wordt nog gewerkt met aggregaten op HVO100.

Wethouder Bob Roelofs noemt de emissiearme Koningsdag een logische stap voor een stad die werk maakt van de energietransitie. “We willen dat Arnhem ook in de toekomst een fijne stad blijft om te wonen, werken én feest te vieren,” stelt hij in een toelichting. Projectleider Frank Bult spreekt van een pilot die moet laten zien dat grote evenementen niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk stap voor stap emissievrij georganiseerd kunnen worden.

De plannen stoppen niet na Koningsdag. Tijdens de Arnhem Electricity Week in mei willen de betrokken partijen verder werken aan een routekaart voor zero-emissie evenementen. Organisatoren moeten daar praktische handvatten krijgen over regels, alternatieven en kosten. Connectr profileert zich al langer als aanjager van dit soort projecten in Arnhem. Op de eigen website presenteert de organisatie Arnhem Electricity Week als jaarlijks evenement rond energie-innovatie en verwijst zij ook naar eerdere trajecten rond zero-emissie evenementen in de stad.

Aan de Arnhemse pilot werken onder meer de gemeente Arnhem, Stichting Koningsdag Arnhem, Connectr – Energy Innovation, Stichting De Schakelaars, Hivolt, Wattsun en GreenPositive mee. Daarmee lijkt Koningsdag dit jaar niet alleen een volksfeest te worden, maar ook een proefterrein voor de vraag hoe grote evenementen in Arnhem in de toekomst zonder vervuilende noodstroom kunnen draaien.