Allerzielen in Arnhem: troost en koninklijke klanken in Musis

ARNHEM – Terwijl Halloween nog voor de deur staat en de eerste pompoenen opduiken, krijgt Allerzielen in Arnhem een muzikale invulling. Op dinsdag 4 november speelt de Nederlandse Bachvereniging in Musis & Stadstheater Arnhem een bijzonder Allerzielenconcert. Geen angst of spektakel, maar muziek vol rust, troost en bezinning.

Onder leiding van Lionel Meunier, bas en dirigent van het Belgische ensemble Vox Luminis, brengt het gezelschap muziek die ooit werd geschreven voor koninklijke begrafenissen. “Prachtige, verzachtende, spirituele muziek,” zegt Meunier. Op het programma staan werken van Henry Purcell, Thomas Morley, Johann Christoph Bach, Johann Michael Bach en Johann Joseph Fux, componisten die elk op hun eigen manier afscheid, hoop en geloof verklankten.

Het concert voert het publiek van de statige Engelse rouwmuziek van Purcell en Morley, geschreven voor de uitvaarten van Queen Elizabeth en Queen Mary, naar de hoopvolle barok van de verwanten van Johann Sebastian Bach. Het slotstuk is het ontroerende Kaiserrequiem van Fux, gecomponeerd voor keizerin Eleonora von Neuburg. Een avond waarin verlies en troost samenkomen in de klanken van de barok.

De betekenis van Allerzielen

Allerzielen, dat op 2 november wordt gevierd, is van oorsprong een katholieke herdenkingsdag voor de overledenen. Veel mensen steken kaarsen aan op graven of in kerken als teken van licht in de duisternis. Het is een dag van bezinning, waarop verdriet en herinnering hand in hand gaan.

De dag volgt direct op Allerheiligen (1 november), waarop heiligen worden geëerd. De vooravond daarvan – All Hallows’ Eve – groeide in Engelstalige landen uit tot wat we nu kennen als Halloween. Waar Halloween draait om maskers, skeletten en pompoenen, staat Allerzielen juist voor stilte en gedenken. Beide tradities delen dezelfde wortel: het besef van leven, dood en de kringloop van de tijd.

Bachvereniging verbindt traditie en troost

De Nederlandse Bachvereniging organiseert jaarlijks rond Allerzielen een concertreeks waarin verschillende muzikale tradities samenkomen. Het ensemble, dat ruim een eeuw geleden begon met Bachs Matthäus-Passion in Naarden, is uitgegroeid tot een toonaangevend gezelschap dat barokmuziek levend houdt voor een breed publiek.

Met projecten als All of Bach, educatieve programma’s en zestig concerten per jaar, blijft de Bachvereniging trouw aan haar missie: Bach voor iedereen. Ook dit Allerzielenconcert in Arnhem past in die traditie — een ingetogen avond waarin muziek troost biedt, juist in de donkerste tijd van het jaar.

Meer informatie op https://www.musisenstadstheater.nl/nl/agenda/nederlandse-bachvereniging/9401