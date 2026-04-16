Fashion Queen Máxima opent State of Fashion 2026 in Arnhem

ARNHEM – Koningin Máxima opent op 13 mei de State of Fashion Biënnale 2026 in Arnhem. Daarmee gaat een zeven weken durend programma van start waarin mode niet alleen als eindproduct wordt bekeken, maar juist als een complex systeem achter de schermen. Tijdens de opening spreekt ook minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aansluitend krijgt Máxima een rondleiding door de hoofdtentoonstelling en spreekt zij met betrokkenen en vrijwilligers van het evenement.

Mode als systeem, niet als product

Onder de titel Available to Promise; Hidden Systems, Shared Futures richt de biënnale zich dit jaar op de structuren achter de mode-industrie. Denk aan productieketens, logistiek en technologie — factoren die bepalen hoe kleding wordt gemaakt en verspreid. De organisatie wil laten zien hoe deze systemen invloed hebben op mens, milieu en economie. Tegelijkertijd staat de vraag centraal hoe mode kan bijdragen aan een duurzamere en eerlijkere toekomst.

Arnhem verbonden met de wereld

De biënnale legt nadrukkelijk internationale verbindingen. Via zogenoemde ONsites werkt State of Fashion samen met partners in Ghana, China en Sri Lanka. In Ghana ligt de focus op de impact van tweedehands kledingstromen, terwijl in China wordt gekeken naar de rol van mode in extreme klimaten. In Sri Lanka draait het om het herstellen van lokale textielketens, met aandacht voor ambacht en vrouwelijke ondernemers.

Tentoonstellingen door de hele stad

Van 14 mei tot en met 28 juni vindt het programma plaats op meerdere locaties in Arnhem, waaronder de Eusebiuskerk, Rozet en Focus Filmtheater. Bezoekers kunnen terecht voor tentoonstellingen, lezingen, workshops en filmvertoningen. Het tentoonstellingsontwerp is in handen van het internationaal gerenommeerde bureau OMA/AMO.

Koninklijke opening onderstreept belang

De aanwezigheid van Koningin Máxima geeft volgens de organisatie extra gewicht aan het evenement. State of Fashion wil zich positioneren als platform voor innovatie, samenwerking en nieuwe ideeën binnen de mode-industrie. De editie van 2026 is samengesteld door curatoren Anne Zhou, Anouchka van Driel en Shanu Walpita, in samenwerking met onder meer ArtEZ, Introdans en ModeMuze.