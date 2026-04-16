Nieuw studentencomplex ‘De Kroon’ geopend in Arnhem

ARNHEM – Aan de Slochterenweg in Arnhem is woensdagmiddag het tijdelijke studentencomplex ‘De Kroon’ officieel geopend. Onder toeziend oog van bewoners, omwonenden en betrokken partijen onthulde wethouder Paul Smeulders samen met studenten de naam van het complex. De naam ‘De Kroon’ komt van bewoonster Naomi van de Beek, die een prijsvraag won onder buurtbewoners, studenten en medewerkers. De naam verwijst naar de wijk Kronenburg, maar heeft volgens haar ook een symbolische betekenis. Studenten kunnen hier hun eigen plek creëren – “de kroon op hun studententijd”, zoals ze het zelf omschrijft. Van de Beek woont inmiddels in het complex en noemt het een fijne woonomgeving met voorzieningen en natuur in de buurt.

75 woningen voor studenten

Met de komst van De Kroon voegt SSH& 75 wooneenheden toe, goed voor 78 studenten. Het complex bestaat uit een mix van zelfstandige en onzelfstandige woonruimtes. Opvallend is dat ontmoeting centraal staat: bewoners delen gemeenschappelijke voorzieningen en bouwen samen aan een community. Daarbij spelen zogenoemde Resident Assistants een belangrijke rol. Deze inwonende studenten organiseren activiteiten en helpen nieuwe initiatieven op te zetten, met als doel een hechte woonomgeving te creëren.

Tijdelijke oplossing voor woningtekort

De realisatie van het complex is een samenwerking tussen SSH&, Pleyade en de gemeente Arnhem. Door het gebouw tijdelijk in te zetten voor studentenhuisvesting wordt leegstand tegengegaan en tegelijk ingespeeld op het tekort aan betaalbare studentenkamers. Volgens SSH&-directeur Kees Stunnenberg laat het project zien hoe leegstaand vastgoed snel kan worden ingezet voor maatschappelijke opgaven. Ook Pleyade-bestuurder John Olde Olthof noemt het een waardevolle bijdrage aan het verminderen van de woningnood onder studenten.

Foto: Eric Scholten – Concept in beeld

Wethouder Smeulders benadrukte tijdens de opening het belang van dit soort initiatieven. Door bestaande gebouwen slim te benutten, kan de stad volgens hem sneller extra woonruimte realiseren en aantrekkelijk blijven voor studenten. Na de officiële opening werd samen met bewoners en genodigden geproost op het nieuwe complex.