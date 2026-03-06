Arnhem eert succesvolle nieuwkomers, maar integratie blijft complex proces

ARNHEM – Tien nieuwkomers en een Arnhemse organisatie zijn woensdag in Rozet in het zonnetje gezet voor hun inzet bij integratie in de stad. Zij ontvingen een zogenoemde ‘pluim’ in het kader van het project Mijn Arnhemse Successen. Volgens wethouder Paul Smeulders laten de verhalen zien wat mogelijk is wanneer nieuwkomers zich met doorzettingsvermogen inzetten voor hun toekomst in Arnhem.

De gemeente wil met het initiatief positieve voorbeelden van inburgering zichtbaar maken. Nieuwkomers die zich onderscheiden op het gebied van taal, werk, studie of vrijwilligerswerk krijgen daarvoor een symbolische waardering.

Inspirerende verhalen

Onder de ontvangers bevinden zich uiteenlopende verhalen. Zo hielp Denys Lefymenko, die in 2025 vanuit Oekraïne naar Arnhem kwam, bij evenementen en activiteiten op Playground Thialf. Elina Zhuravel combineert studie met vrijwilligerswerk bij CONNECT Arnhem, waar zij onder meer vertaalwerk doet voor andere nieuwkomers.

Ook Hani Mamaar, afkomstig uit Syrië, werd onderscheiden. Hij werkt als klassenassistent bij Taalschool En Nu Nederlands en ondersteunt nieuwkomers bij het leren van de taal. Hasan Ali Muhudin volgt een mbo-opleiding in de horeca en zet zich daarnaast als vrijwilliger in bij activiteiten voor ouderen en kinderen.

Andere ontvangers zijn onder meer Qolpan Wusiman, die binnen één jaar de intensieve onderwijsroute afrondde terwijl zij voor twee jonge kinderen zorgde, en Zabiollah Neghadam, die inmiddels als onderwijsassistent werkt bij ROC Rijn IJssel.

Naast individuele nieuwkomers kreeg ook CONNECT Arnhem een pluim. De organisatie organiseert in Rozet ontmoetingen tussen Arnhemmers en nieuwkomers via taal, cultuur, workshops en gezamenlijke activiteiten.

Symbool voor nieuwe wortels

De pluimhouders ontvangen naast een certificaat ook een boom. Volgens organisator Bureau Wijland symboliseert die boom de nieuwe wortels die zij in Arnhem laten groeien. De bomen kunnen thuis worden geplant of tijdens een gezamenlijke boomplantdag in de stad.

Het project Mijn Arnhemse Successen wordt uitgevoerd door Bureau Wijland in opdracht van de gemeente Arnhem. De jury bestaat uit vertegenwoordigers van onder meer Bureau Nieuwkomers, VluchtelingenWerk, Rozet en verschillende maatschappelijke partners.

Meer dan succesverhalen

De verhalen laten zien hoe nieuwkomers relatief snel hun plek in de stad vinden. Tegelijk laat de praktijk zien dat integratie vaak een langduriger proces is. Veel nieuwkomers hebben te maken met wachttijden bij taalonderwijs, het vinden van passend werk of het erkennen van buitenlandse diploma’s.

Ook speelt vrijwilligerswerk in de eerste jaren vaak een belangrijke rol. Initiatieven zoals CONNECT Arnhem, Rozet en VluchtelingenWerk vormen daarbij een belangrijk netwerk dat nieuwkomers helpt om contacten op te bouwen en de taal te oefenen.

Breder debat

De positieve verhalen staan bovendien tegenover een breder maatschappelijk debat over opvang en integratie. In Arnhem speelt dat regelmatig in discussies over opvanglocaties, woningdruk en de spreiding van statushouders over wijken.

De pluimhouders laten volgens de gemeente zien wat mogelijk is wanneer nieuwkomers kansen krijgen en zich inzetten voor hun toekomst. Tegelijk blijft de vraag hoe ervoor kan worden gezorgd dat niet alleen enkele succesverhalen ontstaan, maar dat een grotere groep nieuwkomers daadwerkelijk duurzaam kan meedoen in de stad.