Recensie: Pizza Beppe

Neem in gedachten de Arnhemse Jansplaats en tegelijk de Napolitaanse Via dei Tribunali en kom erachter dat een groter contrast eigenlijk niet denkbaar is. Tóch hebben beide plekken in elk geval één ding gemeen: je kan er voortreffelijke Napolitaanse pizza’s eten!

Normaal vind ik het lastig om ketenrestaurants te recenseren. Bij dit type restaurant, als je dat zo mag classificeren, denk ik meteen aan goedkope ingrediënten (want: ‘centraal ingekocht’), matig opgeleid en ongeïnteresseerd personeel (want: ‘duur’) en dertien in een dozijn inrichtingen met veel velours (want: ‘sjiek’), koper en goud en zwarte draadlampen (want daar is wel geld voor). Een ongelofelijk vooroordeel, weet ik, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het tegendeel nog maar weinig op mijn pad gekomen is. Tot vanavond.

Pizza Beppe is een ketenrestaurant maar heeft gelukkig geïnvesteerd in dé accreditatie die je moét hebben wil je authentieke Napolitaanse pizza’s mogen verkopen. De Associazione Verace Pizza Napoletana ziet erop toe dat de pizzeria die het keurmerk buiten voert, een product maakt volgens de Napolitaanse traditie, in overeenstemming met de door haar opgestelde richtlijnen. Dat belooft wat!

Interieur Pizza Beppe. Foto: © Hessel Visser

Het restaurant zit al goed vol als wij arriveren. We worden meteen zeer vriendelijk ontvangen door een alleraardigst meisje dat ons een tafeltje toewijst aan het raam met de Jansplaats. Op het tafeltje vinden we een persoonlijke, handgeschreven welkomstbericht. Leuk! Ras neemt het meisje de drankjes op (een zeer fijne primitivo Angelo) en heeft zelfs even tijd om wat te keuvelen. Nóg leuker!

De zaak is ingericht rond de reusachtige pizzaoven, waar twee pizzaioli druk doende zijn spierballen te kweken met het kneden en slaan van pizzabodems, alvorens deze te bereiden met vers uitgestalde en voor gasten zichtbare ingrediënten. De overzijde van het restaurant bestaat deels uit spiegels, wat het geheel een bijzonder ruimtelijk gevoel geeft. Posters van Warhol tot Scarface sieren de wanden en passen wat mij betreft prima in het industriële plaatje. Lollig detail is de zichtbaarheid van de originele plafondornamenten. Zeker met de rug naar de Jansplaats, zou je makkelijk kunnen fantaseren dat je in een pizzeria in hartje Napels zit.

Salsiccia uit de oven. Foto: © Hessel Visser

We starten vanavond met één voorgerecht omdat mijn disgenoot vaak al moeite heeft om überhaupt één pizza op te krijgen. Ik bestel een salsiccia uit de oven, die ligt in een rijke tomatensaus van San Marzanotomaten met romige fior di latte, smakelijke Grana Padano D.O.P. en twee grissini (Italiaanse broodstengels). Hoewel opvallend heet geserveerd, is dit een formidabel voorgerechtje waarvan je meteen de neiging hebt er nog eentje te bestellen. Niet gedaan.

Dan de pizza’s. Voor het gemak bestellen we beiden een pizza quattro formaggi met toevoegingen van salami, mild-pittige ‘nduja, verse knoflook en tomatensaus van San Marzanotomaten. Standaard serveert Pizza Beppe deze zonder tomatensaus, maar omdat wij nou eenmaal fans zijn van een goede tomatensaus bestellen we die er lekker bij.

Wat een traktatie! Deze pizza brengt ons in één hap terug naar Napels. De bodem is precies goed gebakken: luchtig, licht krokant en met die kenmerkende bite. De vier kazen spelen prachtig samen. De gorgonzola neemt overtuigend het voortouw, terwijl fior di latte, fontina (die romige bergkaas uit Noord-Italië) en Grana Padano D.O.P. elk hun eigen karakter toevoegen. Samen strijden ze vanavond om de smaakbokaal!

Pizza 4 Formaggi. Foto: © Hessel Visser

De zoete smaak van de San Marzanotomaten vergezeld van de fijne pittigheid van de verse knoflook alsmede de intense prikstootjes van de ‘nduja en de mooie textuur van de salami zorgen voor een spannende balanceeract met de eerdergenoemde kazen.

Detailopname van de Pizza 4 Formaggi. Foto: © Hessel Visser

De korst, of cornicione zoals de Italianen de luchtige, opstaande rand van een Napolitaanse pizza noemen is prima knapperig en zit vol blazen. Door de hoge oventemperaturen heeft de luchtige binnenkant de typische kleine donkere spikkels (luipaardprint). Deze luchtige korst wordt gevormd door de lucht tijdens het uitrollen van het deeg naar de rand te duwen, heb ik mij ooit door een pizzaiola in Napels laten vertellen.

Ons bezoek aan Pizza Beppe heeft mijn vooroordeel over ketenrestaurants voor één avond bezworen. Maar we blijven waakzaam, want ik geloof niet dat ik in Arnhem en omstreken betere pizza’s eet dan hier. Aanrader!