Eén jaar na de stadsbrand: littekens in het hart van Arnhem nog zichtbaar

ARNHEM – Precies een jaar geleden werd het centrum van Arnhem in de vroege ochtend opgeschrikt door een verwoestende brand. In de nacht van 5 op 6 maart 2025 veranderde een huizenblok tussen de Jansstraat, Varkensstraat, Rozemarijnsteeg en Munterstraat in een vuurzee. Tien historische panden gingen verloren en tientallen bewoners en ondernemers zagen hun huis of bedrijf in één nacht verdwijnen.

Een jaar later is de brand nog altijd zichtbaar in het straatbeeld van de Arnhemse binnenstad.

Brand ontstond midden in de nacht

De brand brak rond 03.45 uur uit in een winkelpand aan de Jansstraat, waar destijds een filiaal van SoLow was gevestigd. Door de houten constructies van de oude panden verspreidde het vuur zich razendsnel naar omliggende winkels en woningen.

Binnen korte tijd stonden meerdere panden in brand. De brandweer schaalde op naar een zeer grote brand en zette uiteindelijk 150 tot 200 brandweerlieden in om het vuur onder controle te krijgen. De gehele binnenstad werd afgezet en bewoners moesten halsoverkop hun huizen verlaten.

Om te voorkomen dat de brand zich verder door het historische centrum zou verspreiden, besloot de brandweer het hele blok gecontroleerd te laten uitbranden. Pas tegen de middag was het vuur onder controle. Wonder boven wonder vielen er geen doden of gewonden, al verloren veel bewoners wel hun huis en bezittingen.

Historische panden gingen verloren

De brand trof een rij panden met winkels op de begane grond en woningen daarboven. Onder de getroffen gebouwen bevonden zich ook rijks- en gemeentelijke monumenten. In totaal werden ongeveer 25 gebouwen beschadigd of verwoest, waarvan een groot deel uiteindelijk moest worden gesloopt. Bekende winkels in het blok, waaronder Etos, TUI en The Body Shop, gingen verloren. Voor ondernemers en bewoners betekende de brand een abrupt einde van hun plek in de binnenstad. De dag na de brand werd bovendien asbest aangetroffen in het puin, wat het opruimen en onderzoek extra complex maakte.

Onderzoek naar brandstichting

Al snel startte de politie een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Daarbij werden drie verdachten aangehouden op verdenking van brandstichting. Volgens justitie was er geen sprake van een gerichte aanslag op een specifieke winkel, maar van brandstichting waarbij het vuur volledig uit de hand liep. De zaak zorgde destijds voor grote verontwaardiging in de stad, mede omdat het vuur juist in een deel van de binnenstad woedde dat eeuwenlang meerdere crises had overleefd, waaronder de Slag om Arnhem in 1944.

Hoe staat het er een jaar later voor?

Een jaar na de brand is het getroffen gebied nog altijd onderwerp van herstel en herontwikkeling. De uitgebrande panden zijn grotendeels gesloopt en de plek in de binnenstad wacht op nieuwbouwplannen. Voor veel betrokken ondernemers en bewoners betekent het herstel vooral een lange periode van onzekerheid. Sommigen vonden inmiddels een nieuwe locatie in de stad, terwijl anderen nog wachten op duidelijkheid over de toekomst van het gebied. Tegelijkertijd leeft in Arnhem ook een gevoel van veerkracht. In de maanden na de brand werden inzamelingsacties en steunacties georganiseerd voor gedupeerde bewoners en ondernemers.

Littekens én veerkracht

De stadsbrand van 6 maart 2025 geldt inmiddels als een van de grootste branden in de Arnhemse binnenstad van de afgelopen decennia. Wat begon als een brand in één winkelpand groeide uit tot een ramp die een compleet historisch blok uit het stadsbeeld wegvaagde.

Een jaar later is de brand nog altijd een tastbare herinnering in het centrum van Arnhem. Niet alleen door de lege plek in het straatbeeld, maar ook door de verhalen van bewoners en ondernemers die die nacht alles verloren — en sindsdien opnieuw proberen op te bouwen.