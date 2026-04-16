Koningsnacht 2026 in Arnhem: het volledige programma

ARNHEM – Koningsnacht in Arnhem pakt dit jaar groter uit dan ooit. Waar het feest normaal gesproken pas vanaf 18.00 uur begon, start het programma op zondag 26 april al vanaf 14.00 uur. Tot middernacht zijn er verspreid door de binnenstad tientallen buitenfeesten, podia en kroegen met liveoptredens, dj’s en muziek voor ieder publiek. Daarna gaat het feest binnen nog door tot diep in de nacht.

Arnhem maakt zich daarmee op voor een lange en volle Koningsnacht, met een breed aanbod van bekende Nederlandstalige artiesten tot techno, van livebands tot meezingers. In dit eerste overzicht zet de Arnhemsche Courant het volledige programma van Koningsnacht in Arnhem op een rij. Bij elke locatie staat een link naar Google Maps, zodat je precies weet waar het feest plaatsvindt. In een tweede artikel volgt het programma van Koningsdag in Arnhem.

Matrixx Oranje Feest

Een van de grootste evenementen van de stad is opnieuw het Matrixx Oranje Feest op de Trans. Met een brede line-up en bekende namen als Russo en Marco Schuitmaker, trekt Marixx jaarlijks duizenden bezoekers.

Tijd: 14.00 – 00.00 uur

Line-up: Russo, Marco Schuitmaker, Outsiders, Robert van Hemert, Q-Music Foute Uur, Berry Fest, Sjieke Bazen, Patjoo, Ian Zwaardski en Willy van Oranje

Genre: Pop, feest, Nederlandstalig

Mega Café op de Markt

Op de Markt verrijst opnieuw een groot podium waar de hele middag en avond Nederlandstalige artiesten optreden. Dit is dé plek voor feestmuziek en meezingers.

Tijd: 14.00 – 00.00 uur

Line-up: Stefan Remmers, Bryan Stricker, Sven Versteeg, Django Wagner, Bart van Dishoeck en Frans Duijts

Genre: Nederlandstalig, feestmuziek

Jansplaats Dansplaats

Op de Jansplaats wordt het plein omgetoverd tot een grote dansvloer, met een gevarieerd programma aan dj’s en live acts. Extra pluspunt: je staat hier grotendeels droog.

Tijd: vanaf 14.00 uur

Programma: DJ Roel Staarink (middag), DJ Wilco The Hitmachine (18.00 – 00.00), DJ Bruno Sciaroni (vanaf 21.00), Dave van Well (18.00 – 18.30), Wayland & Falko on Sax (22.30), special act van Moved by Margot

Genre: Hits, dance

Na middernacht kun je hier doorfeesten in Bar Florian tot 03.00 uur.

Orange Fever

Op Jansplein (voor de koepelkerk) vind je Orange Fever, waar vooral house en feestmuziek centraal staan.

Tijd: 14.00 – 00.00 uur

Line-up: Charmante Gasten, Zeth on Sax, Stravros Martina, Tomcio en Brett

Genre: House, feest

Free Your Mind

Voor techno en house liefhebbers ben je bij Free Your Mind aan het juiste adres. Dit jaar heeft Free Your Mind maarliefst 2 locaties in de stad: onder de Mandelabrug (Roermondsplein) en in Musispark.

Tijd: 14.00 – 00.00

Roermondsplein: Jayron, Kruelty, Stan Christ, Theodoor Nabuurs

Musispark: Aat, Benny Rodrigues, Jamback, Simon Kidzoo en Vain

Genre: Techno, house

De Buitenkroeg

Op het Gele Rijdersplein geniet je van live muziek en bands. Verwacht 80’s, 90’s en rock ’n roll.

Tijd: 14.00 – 00.00

Line-up: Balkanova Orchestra (balkan/gypsy), Novoselic (90’s), Mondo Freaks (rock ’n roll), Retrophonic (80’s) en De Platenbus

Genre: Livebands, classics

’t Oranje Koren Café

Op de Korenmarkt vind je meezingers en een rij aan dj’s die elkaar afwisselen. De nadruk ligt op Nederlandstalige hits en feestmuziek, waardoor het plein de hele middag en avond één groot meezingfeest wordt.

Line-up: DJ Tom-S, Javano Dingenouts, Wesley Ponsen, Mitch van Essen, Gio van Veen, Franz Joostink & Franz Junior, Ravi Munoz en DJ Con Nalez

Genre: Allround, feest

Kingsnight bij Café Bosch

Bij Café Bosch staat Koningsnacht in het teken van diepe bassen en soundsystem culture. Met Klaridub Soundsystem, Julien Fuentes en Ivano Tetelepta hoor je een mix van roots reggae, dub en dub techno, gespeeld op een volledig soundsystem.

Tijd: 14.00 – 00.00 uur

Programma: Klaridub Soundsystem met live klarinet, saxofoon en fluit

Genre: Reggae, dub

Café ’t Moordgat

Bij Café ’t Moortgat staat Koningsnacht en -dag volledig in het teken van livemuziek en een gezellige kroegsfeer. Op Koningsdag is er een uitgebreid programma met optredens die elkaar de hele middag en avond afwisselen op het podium.

Naast de muziek pakt het café ook uit met een groot bieraanbod, met vijftien bieren op tap en meer dan honderd speciaalbieren op fles, inclusief alcoholvrije opties.

Tijd: 14.00 – 2.00 uur

Locatie: Ruiterstraat

Genre: Rock, pop

Cuisson x Club Vuig – Wezenstraat

In de wezenstraat wordt Cuisson Arnhem omgetoverd tot een echte techno, tech house en hard techno club.

Tijd: 14.00 – 00.00 uur

Line-up: Riza Ri, FYLA, Bakvis, Freddie en de Nozem, Shann On, Carrdo, Armin Pillen en Pinky and the Brain

Genre: Techno, hard techno, tech house

Vrijmiboot Arnhem

Wie Koningsnacht varend wil beginnen, kan terecht op de Vrijmiboot. De boot zal vertrekken vanaf de Praets in Meijnerswijk. Dit is ongeveer een kwartier vanaf de stad lopen. Opstappen is vanaf 17:00 en de boot vertrekt om 17:30. Rond 22:00 meren ze weer aan.

Opstapplaats: Praets 35

Tijd: 17.00 – 22.00 uur

Tickets: €25

Leeftijd: 21+

Overige cafés en kroegen

Door de hele binnenstad openen cafés hun deuren met dj’s, livemuziek en terrassen. Onder andere bij Café Heeren van Aemstel, Zafvino, Café Verheyden, Balkon van Oranje & Njoy Café, Foodhall Arnhem, Oranje Koffiehuis, Dudok, Proeflokaal De Hoppenaar, Café Atlanta (live muziek 18.00 – 21.00 uur) en Café Classen (vanaf 16.00 uur) is het feest.

Nachtfeesten (na 00.00 uur)

Wie na middernacht nog niet naar huis wil, kan in Arnhem op meerdere plekken terecht voor nachtfeesten. Deze vinden plaats op binnenlocaties en vereisen vaak een ticket. De feesten gaan door tot in de vroege uurtjes, met eindtijden die oplopen tot 04.00 uur.

Willem by Night – Willemeen

In Willemeen verandert Koningsnacht in een rauwe clubnacht met stevige beats en een alternatieve sfeer. Met Ephy Pinkman achter de decks beweegt de muziek zich tussen techno, drum & bass en invloeden uit rock en elektronica.

Tijd: 23.00 – 04.00 uur

Genre: Techno, DnB, elektronisch, rock-invloeden

Tickets: €5,00 – €12,50 (faseverkoop)

Watermeloen Koningsnacht – Musis

In Musis staat Watermeloen garant voor een volle dansvloer met herkenbare hits en een breed publiek. De avond mixt oude en nieuwe tracks, waardoor het tempo hoog blijft tot diep in de nacht.

Tijd: 23.00 – 04.00 uur

Genre: R&B, hiphop, guilty pleasures

Tickets: €34,50 (earlybird vanaf €29,50)

Boogie Nights – Luxor Live

Voor wie terug wil naar de jaren 70 en 80 is Boogie Nights in Luxor Live dé plek. De sfeer is dansbaar en nostalgisch, met bekende klassiekers die zorgen voor een volle zaal.

Tijd: 22.00 – 03.00 uur

Genre: Disco, funk, (Neder)pop

Tickets: €18

Poederdoos – Café Bosch

Café Bosch sluit de nacht af met Poederdoos, een queer clubnacht met een stevig elektronisch karakter. De focus ligt op underground sounds en een inclusieve clubcultuur.

Tijd: 23.00 – 04.00 uur

Genre: Techno, acid, electro

Tickets: €15 (voorverkoop)

Leeftijd: 18+