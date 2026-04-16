Opening Rozetje Schuytgraaf in de Omnibus

ARNHEM – Woensdag 15 april is het dan zo ver! In Schuytgraaf werd het achtste Rozetje van Arnhem officieel geopend door wethouder Nermina Kundić met hulp van een aantal kinderen.

(Door: Willeke Meyer-Steenbergen)

Een live-bandje, kleurige ballonnen, bloemen, drankjes, hapjes en een grote opkomst van vooral veel kinderen met hun (groot-) ouders maakten het tot een levendig en feestelijk geheel! Ook interim-directeur Marcel Hielkema was aanwezig, die per 1 mei aanstaande wordt opgevolgd door Anat Harel.

Daarnaast was Thomas Meyer van de Fractie “Arnhem Centraal” aanwezig en zei: “Mooi om te zien, dat er zoveel belangstelling is voor dit Rozetje. Echter in zo’n grote wijk als Schuytgraaf is een volwaardige, dus veel grotere bibliotheek nodig, waarin plaats is voor meer interessante boeken als bijvoorbeeld Natuur, Milieu, Voedselbossen, Cultuur, Geschiedenis en Erfgoed!”

Iedere geïnteresseerde kan van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 hier terecht voor een krantje, koffie en thee en het ontmoeten van wijkgenoten. Zie de website www.rozet.nl/rozetjes voor de nieuwste informatie.

Wie als vrijwilliger wil helpen in Rozetje Schuytgraaf of hierover meer info wil, kan terecht bij karlijn.mulder@rozet.nl