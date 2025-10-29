Gelderse Vallei Verzekeringen nieuwe sponsor VDZ Scheidsrechters-academie

ARNHEM – Gelderse Vallei Verzekeringen heeft zich voor een periode van drie jaar verbonden als sponsor aan de VDZ Scheidsrechtersacademie. Gelderse Vallei Verzekeringen ondersteunt met deze sponsoring VDZ in haar missie om eigen scheidsrechters op te leiden en te begeleiden.

VDZ staat bekend om haar actieve rol in de ontwikkeling van talent – niet alleen op het veld, maar ook in de arbitrage. Het merendeel van de wedstrijden binnen de club staat onder leiding van zelf opgeleide scheidsrechters. De VDZ Scheidsrechtersacademie vervult hierin de centrale rol en biedt jonge én ervaren scheidsrechters de kans zich verder te ontwikkelen.

Scoren doe je niet alleen op het veld

Sjoerd Deenen, Algemeen Directeur Gelderse Vallei Verzekeringen:

“We bouwen graag aan duurzame relaties en zetten ons vol energie in voor lokale initiatieven zoals de VDZ Scheidsrechtersacademie – want zonder scheidsrechters geen voetbal. Daarnaast doen zij iets terug voor de maatschappij: de jeugd de ruimte geven om zich sportief en menselijk te ontwikkelen”.

VDZ-voorzitter Bart Drewes is ook bijzonder blij met dit sponsorship:

“VDZ staat voor voetbal met meer plezier. Sportiviteit en respect staan bij ons hoog in het vaandel. Dat kan niet zonder een professionele organisatie van de arbitrage, niet zonder onze VDZ Scheidsrechtersacademie. Vorig jaar ontvingen we hiervoor het KNVB|ARAG FairPlay-certificaat. Ik ben erg blij met de keuze van de Gelderse Vallei Verzekeringen om voor drie jaar onze vaste hoofdsponsor van de VDZ Scheidsrechtersacademie te willen zijn. Een partner die past bij onze club, bij plezier, sportiviteit en respect. Hiermee kunnen we de komende jaren clubscheidsrechters opleiden, coachen en begeleiden. Zo maken we niet alleen voetballen, maar ook fluiten met plezier waar!”

Het sponsorcontract heeft een looptijd tot en met seizoen 2027-2028. De ondertekening van het contract en de uitreiking van bijbehorende kleding met het logo van Gelderse Vallei Verzekeringen heeft plaatsgevonden op zaterdag 11 oktober in de Week van de Scheidsrechter.

(Foto: Marco Berghege)