Nieuw informatiebord onthult geschiedenis van Park Klarenbeek

ARNHEM – Park Klarenbeek heeft sinds vrijdag een nieuw informatiebord dat de rijke geschiedenis van het park vertelt. De gemeente Arnhem kwam daarmee tegemoet aan een wens van bewoners, die de historische betekenis van het oudste stadspark van Arnhem beter zichtbaar wilden maken. Het bord is in nauwe samenwerking met het Bewonersnetwerk Klarenbeek (BNK) samengesteld.

Oudste stadspark van Arnhem

Park Klarenbeek is niet zomaar een stukje groen: het is het oudste stadspark van Arnhem en sinds begin dit jaar officieel een gemeentelijk monument. De status werd toegekend vanwege de uitzonderlijke cultuurhistorische, landschappelijke en tuinhistorische waarden. Volgens de toelichting van de gemeente is het park “een unieke combinatie van natuur en erfgoed, waarin verschillende tijdlagen van de stad zichtbaar en beleefbaar zijn gebleven.”

De geschiedenis van het gebied gaat terug tot de middeleeuwen, toen hier het klooster Monnikenhuizen stond. Later, in de zeventiende eeuw, ontstond op dezelfde plek een landgoed dat eeuwenlang in particuliere handen bleef. Pas in 1886 kocht de gemeente Arnhem het terrein aan voor ongeveer 100 hectare, een aankoop van zo’n ƒ 240.000 gulden. Een deel van het landgoed werd bebouwd, maar het grootste gedeelte werd ingericht als park, bedoeld als publieke ontmoetingsplek voor de Arnhemse bevolking.

Erfgoed zichtbaar in het groen

Tijdens participatiebijeenkomsten gaven bewoners aan dat zij de geschiedenis van het park beter willen beleven. Het nieuwe bord, geplaatst op een historisch belangrijke plek in het park, vertelt over de gelaagde geschiedenis van Klarenbeek – van het middeleeuwse klooster tot het moderne stadspark. Wethouder Bob Roelofs (Erfgoed) benadrukt het belang van die zichtbaarheid: “Park Klarenbeek is niet alleen een prachtig stukje natuur, maar ook een levend geschiedenisboek van Arnhem. Met dit bord willen we die geschiedenis letterlijk dichter bij de Arnhemmers brengen. Zo blijft het erfgoed van de stad zichtbaar en voelbaar voor iedereen die hier wandelt of ontspant.”

Hoogteverschillen en uitzicht

Wat Park Klarenbeek uniek maakt, zijn de grote hoogteverschillen in het landschap. Vanaf de hogere gedeelten is er een indrukwekkend uitzicht over Arnhem en de omliggende bossen. Deze natuurlijke glooiingen zijn overblijfselen van oude stuwwallen, die al in de laatste ijstijd werden gevormd.

Daarnaast kent het park nog steeds sporen uit verschillende perioden, waaronder de contouren van de oude kloostergronden en de lanenstructuur van het vroegere landgoed. Deze historische gelaagdheid maakt Klarenbeek tot een bijzonder voorbeeld van hoe natuur, geschiedenis en stadsleven in Arnhem samenkomen.

Erfgoed om te delen

Met de plaatsing van het nieuwe bord wil de gemeente Arnhem niet alleen het erfgoed beschermen, maar het ook delen met bewoners en bezoekers. Park Klarenbeek is daarmee meer dan een groene oase; het is een levend monument dat vertelt hoe Arnhem door de eeuwen heen veranderde.