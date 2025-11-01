Recensie: KoffieKafeetje Mon Chou

ARNHEM – Het witte neo-renaissance pand aan de Hommelstraat straalt eigenlijk altijd. Zelfs als de wolken de lucht grijs kleuren en de temperatuur buiten guur aanvoelt.

Bij binnenkomst van dit sympathieke zaakje is het gerieflijk warm en valt meteen de huiselijke sfeer op. Hier geen strak ‘doorgedesignde’ confectie, waar de horeca tegenwoordig genoeg in grossiert en daardoor dreigt te verworden tot ‘eenheidsworst’, maar kleine houten tafeltjes met café-stoeltjes. De grote leestafel in het midden van de zaak valt op. Hier lees je ’s ochtends in een aanstekelijke ambiance je krantje. Het decor van Mon Chou maakt dat het vaak bittere wereldnieuws iets makkelijker te verteren is.

Een krasje hier en een butsje daar maakt niets uit. Het gaat hier om het bieden van een vertrouwde omgeving waarin gasten een lekkere kop koffie drinken of een mooi broodje, een tosti tunamelt of een stuk huisgemaakte taart eten.

Dit ‘pareltje van de Spoorhoek’ staat onder leiding van Sibrecht Benning, die voorheen als eigenaar en chefkok de fine dining keuken van het Nijmeegse Restaurant de Sjalot bestierde. Sibrecht staat zelf ook in de zaak en stuurt de vlotte bediening op een vriendelijke wijze aan.

Foto: © Hessel Visser

Maar voor patisserie zijn we vanmorgen niet hier. Mijn disgenoot en ik zijn hier voor een goede kop koffie. De arabica bonen van de Baarnse koffiebrander Boot vormen de basis van een prima kop koffie. Zowel in een reguliere koffie als in de geserveerde cappuccino proeven wij een subtiele mix van donkere chocolade en gedroogd fruit. De cappuccino is voorzien van een stevige, lobbige, schuimlaag die bijna als fluweel de bovenlip tikt. Hier worden we blij van!

Koffiedrinken is een gezellige bedoening in dit meer dan aangename ‘kafeetje’. Natuurlijk, de gasten zitten redelijk dicht op elkaar, maar dat is prima! Mon Chou biedt een intieme gastervaring op een grootse wijze, en dat is knap.

KoffieKafeetje Mon Chou weet zowel van binnen als van buiten de gasten gerief te brengen. Hoe guur het deze herfst en winter ook mag worden, Sibrecht en haar vriendelijke crew bieden je als gast een meer dan warm welkom en een prima kop koffie!

Aanrader dus!